Gorakhpur: बदनाम करने की धमकी देकर एक साल से कर रहा था छेड़खानी, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

आरोपित छात्रा से एक साल से कालेज से आते-जाते समय छेड़खानी कर रहा था। छात्रा की शिकायत पर राजघाट थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रा को बदनाम करने के लिए आरोपित ने छात्रा की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित किया था। बात न मानने पर आरोपित छात्रा को जान से मारने की धमकी भी देता था।

बदनाम करने की धमकी देकर छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोपित गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बदनाम करने की धमकी देकर छात्रा के साथ एक वर्ष से मोहल्ले का युवक छेड़खानी कर रहा था। कालेज जाते व आते समय पीछा करने के साथ ही कमेंट करता था। विरोध पर एडिट करके छात्रा की आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।राजघाट थाना पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर बसंतपुर के रहने वाले रोहिल खान को गिरफ्तार कर लिया। यह था पूरा मामला राजघाट क्षेत्र की रहने वाली युवती बीएससी की छात्रा है। थानेदार को दिए प्रार्थनापत्र में उसने लिखा है कि बसंतपुर निवासी रोहिल खान पिछले एक वर्ष से कालेज आते-जाते उसका पीछा करता था। कमेंट करने के साथ ही छेड़खानी करता था। इंटरनेट के जरिये फोटो एडिट करके आपत्तिजनक बनाने के बाद बदनाम करने की धमकी देकर बात करने का दबाव बनाता था। बात न मानने पर उसने जान से मारने की धमकी देने के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर उसका आपत्तिजनक फोटो प्रसारित कर दिया। 27 जून को राजघाट थाना पुलिस ने रोहिल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।सीओ कोतवाली जगत कन्नौजिया ने बताया कि गुरुवार की दोपहर आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। लूट के मोबाइल फोन के साथ युवक गिरफ्तार गोरखनाथ थाना पुलिस ने लूट के मोबाइल फोन के साथ युवक को गिरफ्तार किया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना गोरखनाथ विज्ञानकर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपित की पहचान बनकटवा निवासी नीरज साहनी के रूप में हुई। उसके कबजे से लूट का मोबाइल फोन व घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई।

Edited By: Pragati Chand