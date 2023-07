Gorakhpur: जिला सहकारी बैंक में गबन का आरोपित गिरफ्तार, 9 साल पहले फर्जी तरीके से 400 लोगों को दिया गया था लोन

जिले के सिकरीगंज शाखा से वर्ष 2015 में फर्जी तरीके से 400 लोगों को 3.54 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। जांच में पता चला था कि लोन लेने वालों में उरुवा बेलघाट सिकरीगंज खजनी पिपरौली समेत अन्य जगहों के लोग शामिल हैं। इस मामले में पांच आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं 354 की तलाश में दबिश दी जा रही है।

जिला सहकारी बैंक में गबन का आरोपित गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले के सिकरीगंज थाना पुलिस ने जिला सहकारी बैंक में गबन करने के आरोपित बरौली के राम बहादुर राय उर्फ बल्लू राय को गिरफ्तार कर लिया। वह वर्ष 2015 से फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में सहकारी बैंक के पूर्व जीएम रमाशंकर मिश्र, उप महाप्रबंधक कालिका प्रसाद सिंह, शाखा प्रबंधक रहे रामनाथ, राम नेवास, जयप्रकाश समेत पांच को जेल भेज चुकी है। अभी 394 आरोपित फरार चल रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह है पूरा मामला जिला सहकारी बैंक सिकरीगंज में वर्ष 2015 में फर्जी तरीके से 400 लोगों को तीन करोड़ 54 लाख रुपये का लोन दे दिया गया था। शिकायत पर विभागीय जांच में पता चला कि लोन लेने वालों में उरुवा, बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, पिपरौली समेत अन्य जगहों के लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी सामने आया कि 400 लोगों को लोन देने के लिए गारंटर के रूप में सिर्फ 200 लोगों का ही प्रयोग किया गया, जबकि एक व्यक्ति को लोन देने के लिए कम से कम दो लोगों को गारंटर बनाया जाता है। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने बैंक के आरोपित कर्मचारियों समेत 400 के विरुद्ध केस दर्ज कराया। पुलिस तत्काल पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए विवेचना शुरू की। विवेचना में राम बहादुर का भी नाम सामने आने के बाद वह घर छोड़कर फरार था। थाना प्रभारी सिकरीगंज मनीष कुमार यादव के अनुसार आरोपित पर सवा लाख के गबन का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष 394 आरोपितों की तलाश चल रही है। लेखपाल पर मंदबुद्धि की जमीन बैनामा कराने का आरोप शाहपुर के जंगल सालिकराम के चारपरवा मोहल्ले के लेखपाल पर एक मंदबुद्धि के हिस्से की जमीन किसी महिला के नाम से बैनामा कराकर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने शाहपुर पुलिस को तहरीर दी है। इधर, लेखपाल ने जमीन कब्जा करने के आरोप को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि पैमाइश में जमीन लेखपाल पक्ष के महिला के नाम से निकल रही है।

