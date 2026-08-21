गोरखपुर के 1362 इलाकों में 1224 विवादों को लेकर लग रहा चौपाल, बड़े अपराधों पर ब्रेक लगाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिकरीगंज में शिवकुमार तिवारी हत्याकांड के बाद पुलिस ने छोटे-छोटे विवादों का संज्ञान लिया है। सत्यापन कराकर इन विवादों को बड़े घटनाक्रम में बदलने से पहले ही उनकी वजह तलाशकर समाधान कराने की योजना बनाई है। इसमें पुलिस और राजस्व की टीम ने प्रथम चरण में संवेदनशील गांवो और शहर के मोहल्लों में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया। पुलिस के सत्यापन में 1362 गांव-मोहल्ले चिह्नित किए हैं। इनमें 1224 विवाद सामने आए हैं। सबसे अधिक 466 विवाद जमीन से जुड़े हैं, जबकि 109 मामले रास्ते और 182 मामले संपत्ति को लेकर सामने आए हैं।

पुराने विवाद में सिकरीगंज के अहिरौली गांव में शिवकुमार तिवारी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से एसएसपी ने सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्रों के विवादित गांवों और मोहल्लों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। थानों से आई रिपोर्ट में गांव और मोहल्लों में विवादों की सूची पट्टीदारी, जमीन, रंजिश, नाली, रास्ता, मेड़, संपत्ति, आशनाई, राजनीतिक और जातीय रंजिश से जुड़े विवाद शामिल किए गए हैं।