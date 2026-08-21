गोरखपुर के 1362 इलाकों में 1224 विवादों को लेकर लग रहा चौपाल, बड़े अपराधों पर ब्रेक लगाने की तैयारी
सिकरीगंज हत्याकांड के बाद गोरखपुर पुलिस ने छोटे विवादों को बढ़ने से रोकने के लिए अभियान चलाया है। पुलिस व राजस्व टीमों ने 1362 गांवों/मोहल्लों में चौपाल लगाकर 1224 विवादों को चिह्नित कर समाधान का प्रयास किया।
HighLights
सिकरीगंज हत्याकांड के बाद पुलिस ने विवादों पर ध्यान दिया।
1362 गांवों/मोहल्लों में 1224 विवादों को चिह्नित किया गया।
पुलिस और राजस्व टीमों ने चौपाल लगाकर समाधान किया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिकरीगंज में शिवकुमार तिवारी हत्याकांड के बाद पुलिस ने छोटे-छोटे विवादों का संज्ञान लिया है। सत्यापन कराकर इन विवादों को बड़े घटनाक्रम में बदलने से पहले ही उनकी वजह तलाशकर समाधान कराने की योजना बनाई है। इसमें पुलिस और राजस्व की टीम ने प्रथम चरण में संवेदनशील गांवो और शहर के मोहल्लों में चौपाल लगाकर लोगों से संवाद किया। पुलिस के सत्यापन में 1362 गांव-मोहल्ले चिह्नित किए हैं। इनमें 1224 विवाद सामने आए हैं। सबसे अधिक 466 विवाद जमीन से जुड़े हैं, जबकि 109 मामले रास्ते और 182 मामले संपत्ति को लेकर सामने आए हैं।
पुराने विवाद में सिकरीगंज के अहिरौली गांव में शिवकुमार तिवारी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से एसएसपी ने सभी थानों को अपने-अपने क्षेत्रों के विवादित गांवों और मोहल्लों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। थानों से आई रिपोर्ट में गांव और मोहल्लों में विवादों की सूची पट्टीदारी, जमीन, रंजिश, नाली, रास्ता, मेड़, संपत्ति, आशनाई, राजनीतिक और जातीय रंजिश से जुड़े विवाद शामिल किए गए हैं।
सूची के आधार पर पुलिस ने संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया है। यहां पर कम्यूनिटी पुलिसिंग योजना को अपनाते हुए पुलिस व राजस्व की टीम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ विवाद की वास्तविक वजह भी जानने का प्रयास की। संबंधित पक्षों से बातचीत कर समाधान की दिशा में कार्रवाई की गई। गांव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई। क्षेत्र में मौजूद अपराधियों की गतिविधियों और उनके सत्यापन की जानकारी भी जुटायी गई। पुरानी रंजिश रखने वाले लोगों का भी सत्यापन किया। हिस्ट्रीशीटरों की चेकिंग कर उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई।
5371 अपराधी भी हुए चिह्नित, होगी निगरानी
रंजिश के अलावा एसएसपी ने जिले के अपराधियों का भी सत्यापन कराया। इसमें हत्या, लूट, डकैती, लूट व हत्या, गोवध, नकबजनी, वाहन चोरी और चोरी में शामिल पांच हजार 371 अपराधियों को चिह्नित किया गया। इसमें सबसे अधिक अपराधी नगर क्षेत्र में 2043, उत्तरी क्षेत्र में 1781 और दक्षिणी क्षेत्र में 1557 अपराधी है। चौपाल के दौरान थाने की पुलिस इन अपराधियों का भी पता लगाएगी। घर पहुंचकर उनके परिवार से अपराधी के बारे में जानकारी जुटाएगी। फिर सभी मामले बीट बुक में अंकित किए जाएंगे।
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