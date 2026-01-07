पंचायत ने असली को दिलाया हक, चंदा जुटाकर वृद्ध का कराया दाह संस्कार

संवाद सूत्र, पिपराइच। गांव की पंचायत ने एक ऐसा काम किया कि वह मिशाल बन गया। मामला बेला कांटा गांव का है। कोर्ट व थाना गए बिना मामला होने की चर्चा होने लगी है। असली को हक दिलाते हुए गांव के लोगों ने तीन दिन से मृत पड़े मजदूर का दाह संस्कार करा दिया।

ग्रामीणों के अनुसार मोदी निषाद की शादी कलमी देवी से हुई। वह अपने पहले पति के बेटे को साथ लेकर मोदी के घर आई थीं। यहां उनकी दो संतान हुई। बड़े बेटे छोटेलाल की आठ वर्ष पूर्व बीमारी से मृत्यु हो गई।