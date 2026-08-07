गोरखपुर वासियों को दशहरा गिफ्ट: जल्द शुरू होगा पादरी बाजार फोरलेन फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरक्षनगरी में सड़क अवसंरचना लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में शहर के सबसे व्यस्त चौराहों में शामिल पादरी बाजार चौराहे पर बन रहा फोरलेन फ्लाईओवर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 98.34 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस फ्लाईओवर का 92 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दशहरा से पहले शहर को एक और फ्लाईओवर मिलने की संभावना है।

बरगदवा-कौआबाग जेल बाईपास फोरलेन पर स्थित पादरी बाजार चौराहा वर्षों से भारी ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से जूझता रहा है। शहर के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं।