गोरखपुर में राइस मिल पर धान, क्रय केंद्र पर 'दिखाते' आंख

दुर्गेश त्रिपाठी, गोरखपुर। चौरी चौरा के हाट शाखा क्रय केंद्र पर आइरिश बायोमीट्रिक कराने पहुंचे एक किसान से पूछा गया, धान कहां बेचे हैं, जवाब मिला, मिल पर। किसान अभी इतना ही बोल पाए थे कि एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा और कहा कि जो पूछना हो हमसे पूछिए, इनको कुछ पता नहीं है। भले ही किसान की बात को घुमा दिया गया हो लेकिन धान खरीद की वास्तविक हकीकत की जानकारी हो गई।

दरअसल, किसानों से कम, बिचौलियों से धान खरीद ज्यादा हो रही है। बिचौलिए किसानों से धान खरीद कर सीधे राइस मिल पर पहुंचा दे रहे हैं। यहां धान की तौल के बाद असली किसान को कुछ रुपये देने का लालच देकर क्रय केंद्र बुलाया जा रहा है। किसान की आइरिश बायोमीट्रिक कराई जा रही है और भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जा रही है। रुपये किसान के खाते में आते ही बिचौलिए उनका हिस्सा देकर बाकी रकम ले रहे हैं।

किसान खुश इस बात पर हैं कि बिना मेहनत रुपये मिल गए, बिचौलिए को भरपूर कमीशन मिल गया और क्रय केंद्र प्रभारी खुश हैं कि धान खरीद के लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे तो बढ़ा ही, कुछ रुपये अलग से मिल गए। इतना ही नहीं, धान की ढुलाई में लगे ट्रक मालिक खुश हैं कि बिना वाहन स्टार्ट किए, माल भाड़ा मिल गया। यानी धान खरीदने व बेचने की व्यवस्था में जुड़े लोगों को अपना मुनाफा मिल गया। यह अलग बात है कि इतना सब होने के बाद भी धान की खरीद लक्ष्य का आधा ही हो सकी है।



ज्यादातर क्रय केंद्रों पर सन्नाटा, राइस मिल पर भीड़

मुंडेरा बाजार संवाद सूत्र के अनुसार क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए ठंड में पंडाल और अलाव आदि की सुविधा नहीं है। साधन सहकारी समिति बधाड़ के धान क्रय केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हाट शाखा प्रथम व द्वितीय के विपणन निरीक्षक अमित सिंह ने बताया कि दोनों क्रय केंद्रों को 40 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। साढ़े 20 हजार क्विंटल खरीद हो चुकी है। हाट शाखा तृतीय व चतुर्थ की विपणन निरीक्षक प्रियंका जायसवाल ने बताया कि दोनों क्रय केंद्रों का लक्ष्य 40 हजार क्विंटल है। 21 हजार क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है।