Gorakhpur News: मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद बवाल, सड़क पर शव रख किया जाम

जागरण संवाददाता,सहजनवा (गोरखपुर)। जवाहर चक गांव में चार अक्टूबर को मारपीट में घायल हुए युवक की मौत के बाद मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबह शव गांव पहुंचते ही ग्रामीण भड़क उठे और खजनी मोड़ के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। धीरे-धीरे सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए और देखते ही देखते वाराणसी हाइवे, खजनी मार्ग और सहजनवा रोड पर यातायात ठप हो गया। प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने एक सरकारी बस का शीशा तोड़ दिया। पुलिस बल ने चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह हालात संभाले, मगर दोपहर तक तनाव बना रहा।

गीडा क्षेत्र के जवाहर चक निवासी 40 वर्षीय हनुमान चौहान चार अक्टूबर को घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान रंजिश को लेकर गांव के ही एक युवक ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया। पत्नी लक्ष्मीना की तहरीर पर पुलिस ने रोशन चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया था।

हनुमान को पहले निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मंगलवार की सुबह शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पहले उन्होंने हरैया मोड़ पर सड़क जाम किया, फिर नौसढ़ चौराहे की ओर बढ़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ नहीं मानी।

इस दौरान कुछ उग्र ग्रामीणों ने मऊ डिपो की एक बस पर पथराव कर उसका शीशा तोड़ दिया। स्थिति बिगड़ते देख एसपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपित को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मृतक परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए।

एसपी ने 48 घंटे के भीतर आरोपित की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर भीड़ शांत हुई। हालांकि, ग्रामीणों ने शव को पुलिस की गाड़ी से उतार लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने से इंकार करते हुए दुर्गा मंदिर के पास रखकर धरना जारी रखा। चार घंटे बाद पुलिस ने दोबारा शव कब्जे में लिया।