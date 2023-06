Gorakhpur: अब 10 से 2 बजे तक थाने पर ही मिलेंगे थानेदार, वाट्सएप पर भेजेंगे लोकेशन; आईजी ने दिए आदेश

थाने में ठीक से जनसुनवाई हो इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक थानेदार कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान अगर बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना सीओ व एडिशनल एसपी को देंगे। रेंज कार्यालय से इस व्यवस्था की मानिटरिंग की जाएगी। वीआइपी ड्यूटी या कोई वारदात होने पर अगर थाने से बाहर रहते हैं तो आए प्रार्थनापत्र मंगाकर उसका निस्तारण कराएंगे।

अब 10 से 2 बजे तक थाने पर ही मिलेंगे थानेदार, वाट्सएप पर भेजेंगे लोकेशन; आईजी ने दिए आदेश

सतीश पांडेय, गोरखपुर: बैंक चेकिंग व गश्त के बहाने थानेदार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक थाने से नहीं निकलेंगे। यह कार्य एसएसआइ व हल्का दारोगा करेंगे। इस दौरान थानेदार कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करेंगे। आइजी रेंज कार्यालय से इसकी मानिटरिंग हो रही है। निर्धारित समय के दौरान जनसुनवाई न करने वाले थानेदार पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि थाने में जनसुनवाई व महिला हेल्प डेस्क बनने के बाद थानेदार अपने कार्यालय में नहीं बैठ रहे। बैंक चेकिंग व गश्त के नाम पर सुबह गाड़ी लेकर थाने से निकल जाते हैं और फरियादी भटकते हैं। जनसुनवाई अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क पर तैनात सिपाही किसी भी प्रार्थनापत्र पर निर्णय नहीं लेते। पीड़ित अधिकारियों के यहां आता है, तो थानेदार यह कहकर बच जाते हैं कि शिकायतकर्ता उनसे नहीं मिला। फरियादियों को निजात दिलाने के लिए बनाई गई व्यवस्था आइजी रेंज जे. रविन्दर गौड ने फरियादियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई है कि थानेदार सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करेंगे। वीआइपी ड्यूटी या कोई वारदात होने पर अगर थाने से बाहर रहते हैं तो दिन में आए प्रार्थनापत्र मंगाकर देखने के साथ ही उसका निस्तारण कराएंगे। रेंज कार्यालय आने वाले फरियादियों से होगा थानेदार का सामना शिकायत लेकर रेंज कार्यालय आने वाले फरियादियों का वीडियो काल के जरिये थानेदार से सामना कराया जाएगा। आइजी के सामने थानेदार से फरियादी अपनी बात बताएगा और वह समाधान करेंगे। यह व्यवस्था फरियादियों की शिकायत पर बनाई गई है। कई लोगों ने बताया था कि जोन या रेंज कार्यालय में प्रार्थना पत्र देने के बाद अगर वह थाने पर जाते हैं तो थानेदार सीधे मुंह बात नहीं करते। आइजी रेंज, जे. रविन्दर गौड ने बताया- थाने में ठीक से जनसुनवाई हो इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक थानेदार कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान अगर बाहर जाते हैं तो इसकी सूचना सीओ व एडिशनल एसपी को देंगे। रेंज कार्यालय से इस व्यवस्था की मानिटरिंग की जाएगी। इस व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने के निर्देश रेंज के सभी पुलिस कप्तान को दिए गए हैं।

Edited By: Abhishek Pandey