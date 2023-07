Gorakhpur News: व्यस्तताओं के बावजूद भी सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, 200 लोगों की समस्या का किया समाधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियों से जुड़ी व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की सुबह जनता दर्शन करना नहीं भूले। समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर गोरखनाथ मंदिर आए लोगाें से उन्होंने बारी-बारी से मुलाकात की और समाधान के लिए आश्वस्त भी किया। इस दौरान उन्होंने छोटी से छोटी समस्या के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

जनसमस्या के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : योगी

गोरखपुर, जागरण संवाददाता: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन की तैयारियों से जुड़ी व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की सुबह जनता दर्शन करना नहीं भूले। समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर गोरखनाथ मंदिर आए लोगाें से उन्होंने बारी-बारी से मुलाकात की और समाधान के लिए आश्वस्त भी किया। इस दौरान उन्होंने छोटी से छोटी समस्या के प्रति संवेदनशील रहने का निर्देश अधिकारियों को दिया और कहा कि जनसमस्या के समाधान में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पारदर्शिता के साथ संतुष्टिपरक समाधान पर उनका जोर रहा। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने 200 से अधिक लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान लोगों द्वारा समस्या समाधान का प्रार्थना पत्र उन्होंने विभागवार अधिकारियों को इस निर्देश के साथ सौंपा की समाधान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए लोगों से उन्होंने कहा कि वह अपना इलाज सुनिश्चित करें, इसमें धन में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि हर जरूरतमंद को इलाज में मदद की कागजी औपचारिकता जल्द से जल्द पूरी कराए, जिससे कि समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

Edited By: Shivam Yadav