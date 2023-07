Gorakhpur News: अश्लील गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां; एक की मौत व तीन घायल

Gorakhpur News उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अश्लील गाना बजाने को लेकर बुधवार सुबह विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन लोग गोली लगने के कारण घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामला गोरखपुर के बड़हलगंज के रूदौली गांव का है।

अश्लील गाना बजाने को लेकर हुआ विवाद, आरोपी ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां; एक की मौत व तीन घायल

Your browser does not support the audio element.