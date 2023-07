UP : चोरी नहीं रुकी तो जाएगी थानेदारी, ब्लैक स्पाट असुरक्षित होने पर अपर पुलिस महानिदेशक ने दिए सख्त निर्देश

वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी ने नयी व्यवस्था बनाई है। जोन में चिह्नित 139 ब्लैक स्पाट पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। थानेदारों की जवाबदेही तय करते हुए कहा गया है कि अपने क्षेत्र में तय हुए वाहन चोरी के ब्लैक स्पाट पर सीसी कैमरे लगवाने के साथ ही एक सिपाही की सादे कपड़े में रोज ड्यूटी लगाएं।

चोरी नहीं रुकी तो जाएगी थानेदारी, ब्लैक स्पाट असुरक्षित होने पर अपर पुलिस महानिदेशक ने दिए सख्त निर्देश

Your browser does not support the audio element.

सतीश पांडेय, गोरखपुर: वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी ने नयी व्यवस्था बनाई है। जोन में चिह्नित 139 ब्लैक स्पाट पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। थानेदारों की जवाबदेही तय करते हुए कहा गया है कि अपने क्षेत्र में तय हुए वाहन चोरी के ब्लैक स्पाट पर सीसी कैमरे लगवाने के साथ ही एक सिपाही की सादे कपड़े में रोज ड्यूटी लगाएं। वाहन चोरी न रुकने पर थानेदार को अक्षम मानते हुए हटाया जाएगा। वाहन चोरी की लगातार बढ़ रही घटना पर एडीजी जोन अखिल कुमार नाराज हैं। इस वर्ष छह माह के भीतर हुए वाहन चोरी की समीक्षा करने पर पता चला कि 2023 में अब तक 294 वाहन चोरी हुए, इनमें मात्र 46 ही बरामद हुए। इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने वाहन चोरी के ब्लैक स्पाट चिह्नित करने के निर्देश दिए थे। जोन के 11 जिलों में 139 ब्लैक स्पाट हैं। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 27 व श्रावस्ती में सबसे कम एक ब्लैकस्पाट है। पुलिस कप्तान को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लैक स्पाट पर सीसी कैमरे लगवाने के साथ ही थानेदारों की जवाबदेही तय करें। कैमरे लगवाने में रुचि न लेने और घटना के पर्दाफाश में नाकाम थानेदारों पर कार्रवाई होगी। अखिल कुमार, एडीजी जोन जिले में चिह्नित किए गए ब्लैक स्पाट जिला महिला अस्पताल, मुक्तेश्वर घाट, सिधारीपुर भट्ठी, विंध्यवासिनी पार्क, बुढ़िया माता मंदिर, नौकायन, धर्मशाला, प्लेटफार्म नंबर नौ के बाहर, करमैनी मछली मंडी, भगवानपुर सब्जी मंडी, तहसील रोड सहजनवां, झुंगिया बाजार, राप्तीनगर फेज-4, नौसढ़ माडल शाप, बाघागाड़ा, मुंडेरा बाजार कस्बा, बरही चौराहा, पिपराइच, मेडिकल कालेज परिसर, गोला कौड़ीराम मार्ग, कस्बा गोला, मुक्तिपथ, कस्बा उरुवा, कस्बा खजनी, सिकरीगंज, कटसहरा बाजार।

Edited By: Abhishek Pandey