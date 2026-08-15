गोरखपुर में नौकायन जाने से पहले जान लें रास्ता, आज रहेगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वतंत्रता दिवस पर नौकायन क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने डायवर्जन और पार्किंग प्लान जारी किया है। सुबह से लागू होने वाले इस प्लान में नौकायान जाने वाले वाहनों को अलग-अलग स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा। लोगों को जाम से बचाने के लिए वाहनों की श्रेणी के अनुसार पार्किंग स्थल भी तय किए गए हैं। एसपी यातायात अमित श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।



इन रास्तों पर लागू रहेगा डायवर्जन :

पैडलेगंज से नौकायन की ओर जाने वाले देवरिया, खोराबार और चिड़ियाघर की तरफ जाने वाले चार पहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इन्हें पैडलेगंज से तारामंडल तिराहा, न्यू सिक्सलेन ओवरब्रिज, थाना रामगढ़ताल तिराहा होते हुए चिड़ियाघर की ओर भेजा जाएगा।

चिड़ियाघर, खोराबार और देवरिया की ओर से आने वाले चार पहिया वाहनों को थाना रामगढ़ताल तिराहा से नौकायन की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें तारामंडल तिराहा और न्यू सिक्सलेन ओवरब्रिज होकर भेजा जाएगा।

पैडलेगंज से नौकायन जाने वाले चार पहिया वाहनों को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह मोड़ से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां से उन्हें प्रेक्षागृह के सामने, पीछे और आसपास बनाए गए पार्किंग स्थल पर खड़ा कराया जाएगा।

सर्किट हाउस मोड़ से नौकायन की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहनों को सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में पार्क कराया जाएगा।

पैडलेगंज से नौकायन जाने वाले आटो, ई-रिक्शा, व्यावसायिक वाहन और बसों को चम्पा देवी मोड़ से डायवर्ट किया जाएगा। इन वाहनों की पार्किंग चम्पा देवी पार्क के बगल में होगी।

सर्किट हाउस और बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की पार्किंग भर जाने पर पैडलेगंज से नौकायन जाने वाले सभी वाहनों को चम्पा देवी पार्क मोड़ से डायवर्ट कर वहीं पार्क कराया जाएगा।

हनुमान मंदिर देवरिया बाईपास तिराहा से नौकायन की ओर आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों को ट्रांसफार्मर तिराहा से नौकायन की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें महंत दिग्विजयनाथ पार्क में खड़ा कराया जाएगा।

तारामंडल से नौकायन होकर पैडलेगंज और पैडलेगंज से तारामंडल जाने वाले वाहनों को वाटर बाडी पर बने ओवरब्रिज से वाया वसुंधरा इन्क्लेव होकर आवागमन करना होगा। कहां-किस वाहन की पार्किंग :