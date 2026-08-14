गोरखपुर म्युनिसिपल बांड लिस्टिंग की तैयारी, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम के म्युनिसिपल बांड को स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया अब अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। बांड की लिस्टिंग के अवसर पर स्टाक एक्सचेंज में होने वाले औपचारिक ‘बेल रिंगिंग’ कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

संभावना है कि सितंबर-अक्टूबर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर घंटी बजाकर बांड की लिस्टिंग की औपचारिक शुरुआत करें। हालांकि कार्यक्रम की तिथि और स्थान अभी तय नहीं हुआ है।

म्युनिसिपल बांड के स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के अवसर पर घंटी बजाने की परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह औपचारिक आयोजन इस बात का प्रतीक होता है कि नगर निगम की ओर से जारी बांड अब शेयर बाजार के मंच पर निवेशकों के लिए उपलब्ध है।

सामान्य तौर पर स्टाक एक्सचेंज में किसी महत्वपूर्ण लिस्टिंग के अवसर पर मुख्य अतिथि या कंपनी अथवा संस्था के प्रतिनिधि घंटी बजाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, गोरखपुर के साथ मुरादाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बांड को भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना है। दोनों नगर निकायों की बांड प्रक्रिया को लेकर संबंधित स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम गोरखपुर में ही आयोजित किए जाने की संभावना है।

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