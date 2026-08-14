Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    गोरखपुर म्युनिसिपल बांड लिस्टिंग की तैयारी, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 01:04 PM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम का म्युनिसिपल बांड जल्द ही स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होगा, जिसके लिए 'बेल रिंगिंग' कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। संभावना है कि ...और पढ़ें

    सीएम योगी आदित्यनाथ। जागरण

    सीएम योगी आदित्यनाथ। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर म्युनिसिपल बांड की स्टाक एक्सचेंज पर लिस्टिंग जल्द।

    2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे 'बेल रिंगिंग' कार्यक्रम का उद्घाटन।

    3. 80 करोड़ रुपये के बांड से गोलघर परियोजना को मिलेगा वित्त।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम के म्युनिसिपल बांड को स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया अब अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। बांड की लिस्टिंग के अवसर पर स्टाक एक्सचेंज में होने वाले औपचारिक ‘बेल रिंगिंग’ कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।

    संभावना है कि सितंबर-अक्टूबर में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर घंटी बजाकर बांड की लिस्टिंग की औपचारिक शुरुआत करें। हालांकि कार्यक्रम की तिथि और स्थान अभी तय नहीं हुआ है।

    म्युनिसिपल बांड के स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने के अवसर पर घंटी बजाने की परंपरा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह औपचारिक आयोजन इस बात का प्रतीक होता है कि नगर निगम की ओर से जारी बांड अब शेयर बाजार के मंच पर निवेशकों के लिए उपलब्ध है।

    सामान्य तौर पर स्टाक एक्सचेंज में किसी महत्वपूर्ण लिस्टिंग के अवसर पर मुख्य अतिथि या कंपनी अथवा संस्था के प्रतिनिधि घंटी बजाते हैं। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, गोरखपुर के साथ मुरादाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बांड को भी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाना है। दोनों नगर निकायों की बांड प्रक्रिया को लेकर संबंधित स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम गोरखपुर में ही आयोजित किए जाने की संभावना है।

    खबरें और भी

    बांड जारी करने की प्रक्रिया में एस्क्रो अकाउंट के लिए बैंक चयन, नगर निगम की वित्तीय स्थिति का आकलन और क्रेडिट रेटिंग समेत विभिन्न चरण शामिल हैं। निगम इन औपचारिकताओं को तेजी से पूरा कर रहा है, ताकि निर्धारित समय में बांड को बाजार में लाया जा सके। लिस्टिंग के साथ गोरखपुर नगर निगम के लिए यह केवल औपचारिक उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि शहर के विकास के लिए पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 289 में सिर्फ 160 टीटीई रेस्ट हाउस में खाना बनाने की सुविधा, जोनल रेलवे से मांगी रिपोर्ट



    80 करोड़ रुपये का बांड, 350 करोड़ की परियोजना पर नजर
    नगर निगम ने 80 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बांड की योजना तैयार की है। इससे जुटाई जाने वाली धनराशि का उपयोग गोलघर अर्बन रिन्यूवल एवं सिटी ग्रोथ हब परियोजना में किया जाना प्रस्तावित है। करीब 314 करोड़ रुपये की पूरी परियोजना में लगभग 211 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला व्यावसायिक एवं मनोरंजन परिसर विकसित किया जाना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ अग्रवाल ने कहा कि म्युनिसिपल बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि से इस तरह की शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं को वित्तीय आधार मिलने की उम्मीद है।

    मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सितंबर-अक्टूबर में बेल रिंगिंग कार्यक्रम आयोजित होने की संभावना है। नगर आयुक्त की स्वीकृति के बाद दिल्ली या लखनऊ के बजाय गोरखपुर में बांड से संबंधित तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत वित्तीय दस्तावेज,व आवश्यक औपचारिकताएं और लिस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया को समय से पूरा करने पर जोर है।

    -

    -नागेंंद्र सिंह, लेखाधिकारी, नगर निगम