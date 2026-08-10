गोरखपुर में भीषण जाम भी नहीं रोक सका कदम, वॉकर थामकर बेटी से मिलने अस्पताल पहुंचीं कैलाशी देवी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेटी मेडिकल कॉलेज के नेहरु अस्पताल में भर्ती थी। मां का मन घर में कैसे टिकता, गोरखनाथ की रहने वाली कैलाशी देवी बेटी को देखने के लिए बरगदवा से टेंपो में बैठकर निकलीं। लेकिन झुंगिया चुंगी पहुंचते ही जाम ने उनका रास्ता रोक दिया।

टेंपो चालक ने पोस्टमार्टम हाउस के पास अधिवक्ताओं के जाम लगाने की बात कहकर उन्हें वहीं उतार दिया। चलने के लिए वाकर का सहारा लेने वाली कैलाशी देवी के सामने अब मेडिकल कालेज तक पहुंचने की चुनौती थी। उन्होंने वाकर संभाला और बेटी की चिंता में करीब 500 मीटर पैदल चलकर मेडिकल कालेज पहुंचीं।