कुंवारे युवक के साथ कमरे में ईलू-ईलू कर रही थी तीन बच्‍चों की मां; रंगे हाथों पकड़ा और फ‍िर

जागरण संवाददाता, भैरोगंज : पड़रौना कोतवाली के एक गांव में गुरुवार की दोपहर ग्रामीणों ने प्रेमी-प्रेमिका को आपत्तिजनक हाल में कमरे से पकड़ा। दोनों को पेड़ में बांध दिया और उनकी जमकर पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि पहले भी दोनों आपत्तिजनक हालत में पकड़े जा चुके हैं, तब लोगों ने चेतावनी देकर छोड़ दिया था। ग्रामीणों के विरोध के बीच कोतवाली पुलिस ढाई घंटे बाद लगभग ढाई बजे दोनों को मुक्त करा कोतवाली लेकर आई। महिला का पति करीब दो महीने से बाहर है। वह तीन बच्चों की मां है और सास, ससुर के साथ घर पर रहती है। गांव का ही रहने वाला प्रेमी युवक कुंवारा है। बताया जा रहा है कि 32 वर्षीय महिला का गांव के ही 25 वर्षीय युवक से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। प्रेमी से मिलने के लिए महिला ने उसको अपने घर बुलाया था। दोपहर 12 बजे दानों को एक साथ घर में जाते गांव की एक महिला ने ग्रामीणों को जानकारी दी। महिला के दरवाजे पर लोग जुट गए और दोनों को आपत्तिजनक हालत में कमरे से पकड़ लिए। महिलाओं ने दोनों को घर के बाहर निकला और दरवाजे पर एक पेड़ में साड़ी से बांध दीं। नाराज महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई भी की। इस दौरान दोनों माफी मांगते रहे। पुलिस के पहुंचने पर किसी तरह मुक्त हो सके। महिला का पति बिहार में मजदूरी का कार्य करता है। घटना के समय सास और ससुर खेत की तरफ गए हुए थे। कोतवाल राजप्रकाश सिंह ने बताया कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर कार्रवाई जाएगी।

