गोरखपुर में पहले सरेराह पकड़ा हाथ, फिर घर की छत पर पहुंच कर युवती से की छेड़खानी
गोरखपुर में एक युवक ने पहले सरेराह युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली-गलौज की। अगले दिन वह युवती के घर की छत पर भी पहुंच गया और दोब ...और पढ़ें
HighLights
युवक ने सरेराह युवती का हाथ पकड़कर की छेड़खानी।
विरोध करने पर गाली-गलौज की, अगले दिन छत पर पहुंचा।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मनबढ़ ने पहले सरेराह युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली-गलौज की। अगले ही दिन उसके छत पर पहुंच गया। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार की शाम करीब आठ बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ गांव की दुकान पर सामान खरीदने जा रही थी। रास्ते में आरोपित युवक ने उसे रोक लिया और हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा।
युवती ने विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा। किसी तरह युवती वहां से निकलकर घर पहुंची और परिवार को घटना की जानकारी दी। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे युवती घर की छत पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपित वहां भी पहुंच गया।
युवती के मुताबिक, उसने दोबारा उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपित ने वहां से भाग गया। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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