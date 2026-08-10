Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में पहले सरेराह पकड़ा हाथ, फिर घर की छत पर पहुंच कर युवती से की छेड़खानी

    By Satish Kr. Pandey Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 03:04 PM (IST)

    गोरखपुर में एक युवक ने पहले सरेराह युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली-गलौज की। अगले दिन वह युवती के घर की छत पर भी पहुंच गया और दोब ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

    HighLights

    1. युवक ने सरेराह युवती का हाथ पकड़कर की छेड़खानी।

    2. विरोध करने पर गाली-गलौज की, अगले दिन छत पर पहुंचा।

    3. पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मनबढ़ ने पहले सरेराह युवती का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और विरोध करने पर गाली-गलौज की। अगले ही दिन उसके छत पर पहुंच गया। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गुरुवार की शाम करीब आठ बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ गांव की दुकान पर सामान खरीदने जा रही थी। रास्ते में आरोपित युवक ने उसे रोक लिया और हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा।

    युवती ने विरोध किया तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा। किसी तरह युवती वहां से निकलकर घर पहुंची और परिवार को घटना की जानकारी दी। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे युवती घर की छत पर खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपित वहां भी पहुंच गया।

    युवती के मुताबिक, उसने दोबारा उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपित ने वहां से भाग गया। थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में हाथ में तिरंगा लेकर निकले सीएम योगी, रवि किशन भी साथ; बोले- घरों पर झंडा जरूर फहराएं