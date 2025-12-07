गोरखपुर मोबाइल वेटरनरी रेस्क्यू वैन से घायल पक्षियों को मिलेगा प्राथमिक उपचार, इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल

जागरण सवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की सारस संरक्षण समिति ने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश के पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ ने गोरखपुर वन प्रभाग को एक अत्याधुनिक मोबाइल वेटरनरी यूनिट-रेस्क्यू वैन प्रदान की है, जो घायल पक्षियों, विशेष रूप से सारस, मोर और अन्य पक्षियों के त्वरित बचाव और प्राथमिक उपचार के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।



इस सुविधा से अब गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में घायल पक्षियों की त्वरित सहायता मिल सकेगी। कोई भी नागरिक यदि कहीं भी घायल पक्षी देखता है, तो वह तुरंत वन विभाग के कमांड सेंटर के मोबाइल नंबर 07839435312 पर संपर्क कर सकता है। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर पक्षियों का इलाज करेगी और आवश्यकतानुसार उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजेगी।