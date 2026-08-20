घट गए मवेशी, फिर भी दूध-पनीर की बहार... गोरखपुर में कहां से आ रहा इतना दूध?

सुनील सिंह, गोरखपुर। जिले की आबादी बढ़ रही है, लेकिन गोवंशीय व महिषवंशीय पशुओं की संख्या लगातार घट रही है। मतलब साफ है कि दूध का उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन घट रहा है। वर्ष 2019 के सापेक्ष 2025 में 74.62 प्रतिशत गोवंशीय व 89.19 फीसद महिषवंशीय पशु बचे हैं।

इसके बाद भी दूध-दही, पनीर व खोआ की कहीं कमी नहीं हो रही है। सवाल यह है कि जब दुधारू पशुओं की संख्या घट रही है तो आखिर इतना दूध कहां से आ रहा है? चिंतित करने वाली यह तस्वीर बढ़ रही मिलावटखोरी की गवाही दे रही है।

इसी महीने में मथुरा जिले में भारी मात्रा में मिलावटी पनीर व खोआ पकड़ा गया था। इसके साथ ही देश के कई बड़े शहरों में मिलावटी पनीर, खोआ व मिठाई पकड़ी जा चुकी है। अभी हाल में ही संभल जिले में ग्राम प्रधान के वहां 4500 किलोग्राम तैयार रसगुल्ले मिले।

इसे तैयार करने में 20 हजार लीटर दूध लगा होगा। जांच में वहां के सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने सवाल उठाया कि यह दूध कहां से आया? खरीद का रिकार्ड क्या है? फैक्ट्री संचालक इसका जवाब नहीं दे सका था। बढ़ती मांग के सापेक्ष कम होते दुधारू पशुओं को देखें तो ऐसे ही सवाल जिले में भी खड़े हो रहे हैं।



वर्ष 2019 में 2,62,990 गोवंशीय व 2,33,473 महिषवंशीय पशु थे। वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर क्रमश: 1,96,253 व 2,08,244 हो गई है। इसमें से विभिन्न नस्ल की 1,83,415 गायें व 1,97,157 भैंसें हैं। इन्हीं के दूध से जिले की लगभग 55 लाख आबादी के दूध की पूर्ति हो रही है।

पशुपालन विभाग का मामना है कि एक समय में 40 प्रतिशत से भी कुछ कम ही गाय व भैंस दूध देती हैं। इस हिसाब से अधिकतम 73,366 गायें व 78,863 भैंसें दूध देंगी। गाय का औसत आठ से 10 व भैंस का छह से आठ लीटर प्रतिदिन दूध माना जाता है। ऐसे में गाय का 7,33,660 लीटर व भैंस का 6,30,904 लीटर दूध होगा। दोनाें का मिलाकर जिले में दूध का अधिकतम उत्पादन 13,64,564 लीटर प्रतिदिन है। ऐसे में प्रतिव्यक्ति हिस्सा 248 मिलीलीटर आ रहा है।