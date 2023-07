Gorakhpur News: बाइक चुराकर पार्ट्स बेचने वाला मैकेनिक गिरफ्तार, CCTV कैमरे की मदद से चोर तक पहुंची पुलिस

पुलिस से बचने के लिए चोर ने चोरी का तरीका बदल दिया। चोरी की बाइक को बेचने में दिक्कत आने लगी तो उसने पार्ट्स बेचना शुरू कर दिया। बाइक चुराकर ले आता फिर ग्राहक के आने पर कम दाम में पार्ट्स बदल देता था। गोलघर से एक शख्स की बाइक चोरी होने पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरे की मदद से मैकेनिक पकड़ा गया।

पुलिस के गिरफ्त में बाइक चुराकर पार्ट्स बेचने वाला मैकेनिक। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बाइक चोरी करके उनके पार्ट्स बेचने वाले मिस्त्री को कैंट थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह इमामबाड़ा के पास गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से चोरी की तीन बाइक बरामद हुई। यह है मामला सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने थाने में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खजनी के भीटी खोरिया निवासी शिव प्रकाश पांडेय की बाइक 26 जून को गोलघर से चोरी हो गई। सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद से प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्रा व जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेंद्र राय ने मिया बाजार पूर्वी इमामबाड़ा के पास रहने वाले इमरान को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी की तीन बाइक बरामद हुई। पूछताछ में इमरान ने बताया कि वह मिस्त्री है। बाइक चुराने के बाद उसके पार्ट्स खोलकर अलग कर देता था। ग्राहक आने के बाद कम दाम में पार्ट्स बदल देता था। पुलिस को भी उसके ऊपर संदेह नहीं होता था। कब्जे से बरामद हुई दो अन्य बाइक किसकी है इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल फोन व नशे की गोली संग युवक गिरफ्तार चोरी के चार मोबाइल फोन व नशे की गोली के साथ कैंट थाना पुलिस ने शनिवार की सुबह युवक को गिरफ्तार किया। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि चौकी प्रभारी रेलवे इत्यानंद पांडेय ने शनिवार की सुबह सरदार तिराहे के पास संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहे युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसकी पहचान राजघाट के रायगंज उत्तरी निवासी संदीप कुशवाहा के रुप में हुई। एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।

