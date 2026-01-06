गोरखपुर खिचड़ी मेला को लेकर मेयर का एक्शन, अधिकारियों को सख्त चेतावनी- लापरवाही हुई तो खैर नहीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और आगामी खिचड़ी मेला को लेकर मंगलवार को नगर निगम सभागार में मेयर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मेयर ने महाप्रबंधक जलकल को निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वहां नगर निगम की पाइपलाइनों में किसी भी प्रकार की लीकेज होने पर उसकी तत्काल मरम्मत सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही सभी ओवरहेड टैंक, नलकूपों आदि की नियमित सफाई और क्लोरीनेशन कराने के निर्देश दिए गए।

महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार को खिचड़ी मेला को सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने तथा ठंड से महानगरवासियों को राहत दिलाने में बैठक आयोजित हुई। नगर निगम में आयोजित समीक्षा बैठक में मेला की तैयारियों के साथ-साथ ठंड से बचाव की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मेयर ने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं जलापूर्ति से संबंधित लीकेज या अन्य समस्या हो तो नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर 8810709390 पर तत्काल सूचना दें।

श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त महापौर ने कहा कि खिचड़ी मेला हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत का अहम हिस्सा है। यह नगर निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मेला स्वच्छ, सुरक्षित और सुचारु ढंग से सम्पन्न हो।

उन्होंने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और आवागमन की सभी व्यवस्थाएं मेला शुरू होने से पहले पूरी कर ली जाएं। श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ठंड के मौसम को देखते हुए महापौर ने मेला क्षेत्र, रैन बसेरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था, जरूरतमंदों को कंबल वितरण और गर्म पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और नियमित निरीक्षण करते रहें, ताकि किसी भी समस्या का त्वरित समाधान हो सके।