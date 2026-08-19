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गोरखपुर में मानबेला उपकेंद्र बंद, प्रधानमंत्री आवास समेत हजारों घरों में अंधेरा

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:40 AM (GMT+05:30)

गोरखपुर के मानबेला उपकेंद्र में 33 हजार वोल्ट की भूमिगत केबल में खराबी से प्रधानमंत्री आवास सहित 5 हजार से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई। इंजीनियरों की लापरवाही के कारण फाल्ट लोकेटर मशीन का उपयोग नहीं हुआ, जिससे कई इलाकों में घंटों बिजली संकट बना रहा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. मानबेला उपकेंद्र बंद होने से 5 हजार घरों में अंधेरा।

  2. भूमिगत केबल में खराबी, फाल्ट लोकेटर मशीन का उपयोग नहीं।

  3. गोरखनाथ फीडर एक सप्ताह से खराब, ओवरलोड से समस्या।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 33 हजार वोल्ट की भूमिगत केबल में गड़बड़ी से मंगलवार शाम तकरीबन 5:30 बजे मानबेला उपकेंद्र बंद हो गया है। इससे प्रधानमंत्री आवास, पत्रकारपुरम, राप्तीनगर विस्तार इलाके के पांच हजार से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया। अभियंताओं की लापरवाही का आलम यह है कि एक तरफ बिजली निगम सभी उपकेंद्रों को दो तरफ से बिजली देने की बात करता है तो दूसरी तरफ मानबेला उपकेंद्र को सिर्फ एक लाइन से बिजली दी जा रही है। व्यवस्था के अनुसार एक उपकेंद्र को भूमिगत केबल से बिजली देने के लिए दो अलग-अलग केबल बिछाया जाता है ताकि एक में खराबी आए तो दूसरे से बिजली दी जाए।

मानबेला उपकेंद्र को एफसीआइ पारेषण उपकेंद्र से बिजली दी जाती है। मंगलवार शाम अचानक उपकेंद्र की आपूर्ति ठप हो गई। आरोप है कि काफी देर तक अभियंताओं को गड़बड़ी तलाश करने की कोशिश ही नहीं गई। बाद में जेई नित्यानंद ओझा ने भूमिगत केबल में फाल्ट की तलाश शुरू कराई।

फाल्ट लोकेटर मशीन है लेकिन नहीं मंगाया
महानगर में भूमिगत केबल में फाल्ट की तलाश के लिए फाल्ट लोकेटर मशीन है। इस मशीन से भूमिगत केबल में आई गड़बड़ी की तत्काल जानकारी हो जाती है लेकिन रात 10 बजे तक मशीन को मौके पर नहीं मंगाया गया था। अभियंता मैनुअल तरीके से गड़बड़ी की तलाश में जुटे थे।

साढ़े चार घंटे बंद रहा असुरन फीडर
शाहपुर उपकेंद्र से जुड़े असुरन फीडर की आपूर्ति में मंगलवार को भी व्यवधान आया। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे फीडर बंद होने से एक हजार से ज्यादा घरों की बिजली कट गई। उमस भरी गर्मी में लोगों का बुरा हाल रहा। तकरीबन साढ़े चार घंटे बाद शाम छह बजे बिजली आई। एसडीओ वीके जायसवाल ने बताया कि असुरन चौराहे के पास जर्जर और टेढ़े पोल बदलने के कारण आपूर्ति में व्यवधान आया।

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गोरखनाथ फीडर की आपूर्ति एक सप्ताह से बंद
एफसीआई उपकेंद्र से जुड़ा गोरखनाथ फीडर एक सप्ताह से बंद है। वजह केबल में आई खराबी है। इस फीडर से भगवानपुर इलाके की फैक्ट्रियों के साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बालापार को भी बिजली दी जाती है। एक सप्ताह से गोरखनाथ फीडर खराब होने के बाद भी बिजली निगम के अभियंता ध्यान नहीं दे रहे हैं।

 

भूमिगत केबल की गड़बड़ी अब तक नहीं ठीक की जा सकी है। इस कारण भगवानपुर फीडर से गोरखनाथ फीडर को जोड़ा गया है। ओवरलोड के कारण भगवानपुर फीडर की आपूर्ति दिन में कई बार ट्रिप करती है। राप्तीनगर के एसडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि केबल में फाल्ट है। इसे ठीक कराया जा रहा है।