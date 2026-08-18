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फेसबुक पर दोस्ती, फिर गोरखपुर एयरपोर्ट पर सामान फंसने का झांसा देकर 15.20 लाख ठगे

By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:35 AM (IST)

गोरखपुर में एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती कर दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान फंसने का झांसा देकर 15.20 लाख रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. फेसबुक पर दोस्ती कर युवक से 15.20 लाख रुपये की ठगी।

  2. दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान फंसने का दिया गया झांसा।

  3. गोरखपुर के खजनी निवासी युवक ने गंवाए लाखों रुपये।

संवाद सूत्र, उरुवा बाजार, (गोरखपुर)। साइबर ठगों ने फेसबुक पर दोस्ती कर खजनी के युवक से 15 लाख 20 हजार 399 रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर सामान रोके जाने का झांसा देकर कई खातों में भुगतान कराए। ठगी का अहसास होने पर खोरिया उर्फ भीटी गांव निवासी इंद्रलाल जायसवाल ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात महिला के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच साइबर सेल की मदद से पुलिस कर रही है।

इंद्रलाल जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि फेसबुक पर उनकी दोस्ती चार्लोट ओलिविया नाम की महिला से हुई। बातचीत के दौरान महिला ने खुद को अमेरिका का निवासी बताया और कहा कि वह वर्तमान में सीरिया में काम कर रही है। उसने भारत घूमने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद महिला ने इंद्रलाल को बताया कि वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसका सामान रोक लिया है।

सामान छुड़ाने के लिए तत्काल रुपये जमा करने की जरूरत बताई गई। महिला की बात पर विश्वास कर इंद्रलाल ने अपने एसबीआइ खाते से योनो के माध्यम से उसके बताए अलग-अलग बैंक खातों में कुल 15 लाख 20 हजार 399 रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी रुपये की मांग जारी रही। आशंका होने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ।

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उन्होंने साइबर अपराध पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार, महिला से जुड़े वाट्सएप नंबरों पर चार्लोट ओलिविया और सोनम कुमारी नाम प्रदर्शित हो रहे थे। उन्होंने पुलिस को लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह ने बताया कि चार्लोट ओलिविया नाम की अज्ञात महिला के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई है। साइबर अपराध सेल लेनदेन और संबंधित बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है।