गोरखपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक को मार डाला, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर चौरी चौरा में कंबाइन लेकर धान कटवाने और ट्रैक्टर लेकर फसल जोतने पहुंचे दो पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि गगड़ा के रोशन सिंह ने रामगोपाल के परिवार पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घटना में विपिन पासवान की मृत्यु हो गई।

पिता रामगोपाल और भाई मार्कण्डेय व अखिलेश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने रोशन सिंह, सोनू सिंह और उसकी मां इंद्रावती पर केस दर्ज कर रोशन और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। गगड़ा के रहने वाले रोशन सिंह के पट्टीदार कुशीनगर के थाना हाटा डुमरी मलाल में रहते हैं।

आरोप है कि चकबंदी के दौरान पट्टीदारों ने रोशन के पिता उदयभान सिंह का नाम खारिज कराकर भूमि अपने नाम से करा ली और पूरी भूमि जंगल मठिया निवासी रामगोपाल पासवान को बेच दी। रामगोपाल उस भूमि पर खेती करने लगे। रोशन की मां इंद्रावती ने कोर्ट में वाद दायर कर भूमि अपने और बेटों के नाम से करा लिया।

तहसील प्रशासन ने खेत की पैमाइश कर रामगोपाल और इंद्रावती के हिस्से को अलग-अलग कर चिह्नित कर दिया। इसके बाद भी रामगोपाल और रोशन सिंह में विवाद बना रहा। रामगोपाल ने विवादित भूमि पर धान की खेती की थी। रोशन ने फसल नहीं काटने की धमकी दी थी।