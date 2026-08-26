गोरखपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की पिटाई, रजाई के खोल में बांधकर नाले में फेंका
दो दिन से लापता युवक राम प्रवेश साहनी सहजनवा के कोटिया नाले में रजाई के खोल में बंधा बेहोशी की हालत में मिला। स्वजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिवार पर मारपीट कर नाले में फेंकने का आरोप लगाया है, पुलिस जांच कर रही है।
HighLights
युवक दो दिन से लापता था, नाले में मिला।
रजाई के खोल में बंधा, बेहोशी की हालत में।
प्रेम प्रसंग में मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी।
जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। दो दिन से घर से लापता युवक बुधवार को सहजनवा थाना के कोटिया नाला किनारे रजाई के खोल में बंधा मिला। ग्रामीणों ने खोल खोला तो उसमें एक गांव का राम प्रवेश साहनी बेहोशी की हालत में मिला। सूचना पर पहुंचे स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए।
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल और वहां से बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। स्वजन ने एक युवती के परिवार पर पीटने के बाद नाले में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
राम प्रवेश दो दिन पहले रात में अचानक घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर स्वजन ने मंगलवार रात पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी। बुधवार सुबह गांव के कुछ लोग कोटिया ताल की ओर गए थे। इसी दौरान ताल के किनारे रजाई का खोल पड़ा दिखाई दिया। ग्रामीणों को उसमें कुछ बंधा होने का संदेह हुआ। खोल खोलने पर राम प्रवेश मिला।
स्वजन का आरोप है कि गांव का ही एक परिवार राम प्रवेश को रात में जबरन उठा ले गया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें रजाई के खोल में बांधकर नाले में फेंक दिया गया। स्वजन ने घघसरा चौकी पर शिकायत के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है।
थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि मंगलवार रात राम प्रवेश के स्वजन की ओर से गुमशुदगी की प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। युवक के बरामद होने के बाद पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर, राम प्रवेश के नाले में मिलने के बाद गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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ग्रामीणों के अनुसार, राम प्रवेश का एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती के स्वजन ने उसकी शादी भी तय कर दी थी, इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात जारी थी। ग्रामीणों का कहना है कि दो दिन पहले युवती के स्वजन ने दोनों को घर के अंदर पकड़ लिया था। इसके बाद राम प्रवेश के साथ मारपीट कर नाले में फेंके जाने की चर्चा है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं की है।