गोरखपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की पिटाई, रजाई के खोल में बांधकर नाले में फेंका

जागरण संवाददाता, सहजनवा, (गोरखपुर)। दो दिन से घर से लापता युवक बुधवार को सहजनवा थाना के कोटिया नाला किनारे रजाई के खोल में बंधा मिला। ग्रामीणों ने खोल खोला तो उसमें एक गांव का राम प्रवेश साहनी बेहोशी की हालत में मिला। सूचना पर पहुंचे स्वजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल और वहां से बीआरडी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। स्वजन ने एक युवती के परिवार पर पीटने के बाद नाले में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

राम प्रवेश दो दिन पहले रात में अचानक घर से लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चलने पर स्वजन ने मंगलवार रात पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी थी। बुधवार सुबह गांव के कुछ लोग कोटिया ताल की ओर गए थे। इसी दौरान ताल के किनारे रजाई का खोल पड़ा दिखाई दिया। ग्रामीणों को उसमें कुछ बंधा होने का संदेह हुआ। खोल खोलने पर राम प्रवेश मिला।

स्वजन का आरोप है कि गांव का ही एक परिवार राम प्रवेश को रात में जबरन उठा ले गया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें रजाई के खोल में बांधकर नाले में फेंक दिया गया। स्वजन ने घघसरा चौकी पर शिकायत के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया है।