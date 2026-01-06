Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सगाई की, 5 लाख रुपये लिए, फिर दूसरी लड़की के साथ हो गया फुर्र; गोरखपुर में युवक पर FIR

    By Sunil Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:32 PM (IST)

    गोरखपुर के चौरी चौरा में एक युवक सगाई के बाद दूसरी युवती के साथ फरार हो गया। उसने अपनी मंगेतर ममता विश्वकर्मा से छह साल में शादी का झांसा देकर पांच ला ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सगाई के बाद युवक दूसरी युवती को लेकर फरार हो गया। छह साल में उसने पीड़ित युवती से धोखाधड़ी कर पांच लाख रुपये भी ले लिए थे। पीड़ित युवती की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने पांच आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    नगर पंचायत चौरी चौरा के बाल बुजुर्ग की ममता विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेरी सगाई एक मार्च 2020 को इसी थाना के सरैया गांव निवासी विकास विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा से हुई। सगाई के बाद विकास मेरे साथ रहकर विश्वास दिलाता था कि शादी मुझसे ही करेगा।

    इस दौरान वह धोखाधड़ी कर दहेज के नाम पर पांच लाख रुपये ले लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आठ फरवरी 2026 को शादी होनी तय थी। इससे पूर्व 27 नंवबर 2025 को वह देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के नौका टोला की नेहा मझवार को लेकर फरार हो गया।

    जानकारी होने पर उसके घर जाकर रुपये व सामान मांगने लगी तो आरोपित की मां ममता विश्वकर्मा, पिता लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा व विशाल विश्वकर्मा एक जुट होकर गाली व धमकी देते हुए रुपये व सामान देने से इनकार कर दिया।

    तहरीर के आधार पर चौरी चौरा पुलिस ने आरोपित विकास विश्वकर्मा, नेहा मझवार, ममता विश्वकर्मा, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा व विशाल विश्वकर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।