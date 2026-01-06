सगाई की, 5 लाख रुपये लिए, फिर दूसरी लड़की के साथ हो गया फुर्र; गोरखपुर में युवक पर FIR
गोरखपुर के चौरी चौरा में एक युवक सगाई के बाद दूसरी युवती के साथ फरार हो गया। उसने अपनी मंगेतर ममता विश्वकर्मा से छह साल में शादी का झांसा देकर पांच ला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सगाई के बाद युवक दूसरी युवती को लेकर फरार हो गया। छह साल में उसने पीड़ित युवती से धोखाधड़ी कर पांच लाख रुपये भी ले लिए थे। पीड़ित युवती की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने पांच आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
नगर पंचायत चौरी चौरा के बाल बुजुर्ग की ममता विश्वकर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मेरी सगाई एक मार्च 2020 को इसी थाना के सरैया गांव निवासी विकास विश्वकर्मा पुत्र लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा से हुई। सगाई के बाद विकास मेरे साथ रहकर विश्वास दिलाता था कि शादी मुझसे ही करेगा।
इस दौरान वह धोखाधड़ी कर दहेज के नाम पर पांच लाख रुपये ले लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आठ फरवरी 2026 को शादी होनी तय थी। इससे पूर्व 27 नंवबर 2025 को वह देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के नौका टोला की नेहा मझवार को लेकर फरार हो गया।
जानकारी होने पर उसके घर जाकर रुपये व सामान मांगने लगी तो आरोपित की मां ममता विश्वकर्मा, पिता लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा व विशाल विश्वकर्मा एक जुट होकर गाली व धमकी देते हुए रुपये व सामान देने से इनकार कर दिया।
तहरीर के आधार पर चौरी चौरा पुलिस ने आरोपित विकास विश्वकर्मा, नेहा मझवार, ममता विश्वकर्मा, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा व विशाल विश्वकर्मा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।