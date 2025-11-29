सुसाइड नोट लिख दो बच्चियों के पिता ने फंदे से लटक दी जान, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुसाइड नोट लिखने के बाद युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी।भोजन देने पहुंची पत्नी ने दरवाजा न खुलने पर खिड़की से देखा तो घटना की जानकारी हुई।फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सुसाइड नोट काे कब्जे में ले लिया है।

यह घटना पुर्दिलपुर मोहल्ले में गुरुवार की रात में हुई।मनीष श्रीवास्तव (47) परिवार के मझले बेटे थे। उनके पिता कमल किशोर, बड़े भाई मोहित श्रीवास्तव के साथ हैदराबाद में रहते हैं, जहां मोहित आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। छोटा भाई मयंक श्रीवास्तव बैंक में नौकरी करता है। पुर्दिलपुर स्थित तीन मंजिला मकान में मनीष अपनी पत्नी उदिता और 16 व 18 वर्ष की दो बेटियों के साथ रहते थे।

मकान में किरायेदार भी रहते हैं। पत्नी उदिता के अनुसार, गुरुवार देर शाम मनीष बाहर से लौटे और किसी से बातचीत किए बिना सीधे अपने कमरे में सोने चले गए।रात करीब 11 बजे वह उन्हें खाना देने पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो घटना की जानकारी हुई।शोर सुनकर पड़ोसी जुटे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

फोरेंसिक टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में मनीष के पास से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं। स्वेच्छा से जान दे रहा हूं। किसी को परेशान मत करना। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है।