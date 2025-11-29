सुसाइड नोट लिख दो बच्चियों के पिता ने फंदे से लटक दी जान, जांच में जुटी पुलिस
गोरखपुर में एक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने खिड़की से झांककर देखा और घटना का पता चला। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है, जिसमें युवक ने अपनी मौत का खुद को जिम्मेदार बताया है। पारिवारिक विवादों के चलते युवक तनाव में था, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सुसाइड नोट लिखने के बाद युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी।भोजन देने पहुंची पत्नी ने दरवाजा न खुलने पर खिड़की से देखा तो घटना की जानकारी हुई।फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने सुसाइड नोट काे कब्जे में ले लिया है।
यह घटना पुर्दिलपुर मोहल्ले में गुरुवार की रात में हुई।मनीष श्रीवास्तव (47) परिवार के मझले बेटे थे। उनके पिता कमल किशोर, बड़े भाई मोहित श्रीवास्तव के साथ हैदराबाद में रहते हैं, जहां मोहित आईटी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। छोटा भाई मयंक श्रीवास्तव बैंक में नौकरी करता है। पुर्दिलपुर स्थित तीन मंजिला मकान में मनीष अपनी पत्नी उदिता और 16 व 18 वर्ष की दो बेटियों के साथ रहते थे।
मकान में किरायेदार भी रहते हैं। पत्नी उदिता के अनुसार, गुरुवार देर शाम मनीष बाहर से लौटे और किसी से बातचीत किए बिना सीधे अपने कमरे में सोने चले गए।रात करीब 11 बजे वह उन्हें खाना देने पहुंचीं तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो घटना की जानकारी हुई।शोर सुनकर पड़ोसी जुटे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
फोरेंसिक टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में मनीष के पास से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं। स्वेच्छा से जान दे रहा हूं। किसी को परेशान मत करना। पुलिस ने नोट को कब्जे में ले लिया है।
थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि मनीष पिछले कई वर्षों से नशे में अक्सर परिवार के साथ विवाद करते थे। कुछ महीने पहले उन्होंने नशे की हालत में पत्नी और बेटियों से मारपीट भी की थी। उस समय पत्नी उदिता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में मनीष के माफी मांगने पर मामला खत्म कर दिया गया था।
इधर, घटना की जानकारी होते ही मनीष के पिता और दोनों भाई हैदराबाद से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट, पारिवारिक तनाव, मानसिक स्थिति और हाल के विवाद सहित सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु की वजह स्पष्ट होगी।
