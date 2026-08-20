सूडान के स्टील प्लांट में ब्लास्ट से गोरखपुर के युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार, (गोरखपुर)। चौरी चौरा के बिलारी खास निवासी धर्मेंद्र यादव की सोमवार को सूडान स्थित एक स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने से मौत हो गई। वह ओमेगा स्टील कंपनी में मेल्टर के पद पर कार्यरत था। मंगलवार को कंपनी के अधिकारियों ने परिवार को घटना की जानकारी दी। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।

धर्मेंद्र करीब तीन वर्ष पहले कंपनी में नौकरी करने सूडान गया था। कुछ समय पहले छुट्टी पर घर आया था और करीब दो माह पहले ही सूडान लौटा था। सोमवार को प्लांट की भट्ठी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र परिवार का इकलौता पुत्र था।

उसके पिता राम जियावन यादव की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह विदेश में नौकरी कर रहा था। उसके पीछे मां सुभावती देवी, पत्नी अनीता देवी और तीन बच्चे हैं। बेटे की मौत की सूचना के बाद मां, पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।