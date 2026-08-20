सूडान के स्टील प्लांट में ब्लास्ट से गोरखपुर के युवक की मौत, परिवार में छाया मातम
गोरखपुर के धर्मेंद्र यादव की सूडान स्थित ओमेगा स्टील प्लांट में ब्लास्ट के कारण मौत हो गई। परिवार ने पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की मांग की है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है।
HighLights
सूडान के ओमेगा स्टील प्लांट में ब्लास्ट से मौत।
गोरखपुर निवासी धर्मेंद्र यादव तीन साल से कार्यरत था।
केंद्रीय मंत्री ने पार्थिव शरीर लाने हेतु विदेश मंत्री को लिखा पत्र।
संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार, (गोरखपुर)। चौरी चौरा के बिलारी खास निवासी धर्मेंद्र यादव की सोमवार को सूडान स्थित एक स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने से मौत हो गई। वह ओमेगा स्टील कंपनी में मेल्टर के पद पर कार्यरत था। मंगलवार को कंपनी के अधिकारियों ने परिवार को घटना की जानकारी दी। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया।
धर्मेंद्र करीब तीन वर्ष पहले कंपनी में नौकरी करने सूडान गया था। कुछ समय पहले छुट्टी पर घर आया था और करीब दो माह पहले ही सूडान लौटा था। सोमवार को प्लांट की भट्ठी में अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र परिवार का इकलौता पुत्र था।
उसके पिता राम जियावन यादव की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वह विदेश में नौकरी कर रहा था। उसके पीछे मां सुभावती देवी, पत्नी अनीता देवी और तीन बच्चे हैं। बेटे की मौत की सूचना के बाद मां, पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
परिजनों ने धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द पैतृक गांव लाने की मांग की है। कंपनी के जीएम ने बताया कि दूतावास से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद शव भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने शोक व्यक्त करते हुए पार्थिव शरीर जल्द लाने के लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की बात कही।
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वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र भेजकर धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर भारत लाने में सहयोग का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने मृतक की पत्नी के प्रार्थना पत्र का भी उल्लेख किया है।