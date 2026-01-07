Language
    Gorakhpur Mahotsav: ऑडिशन में 27 कलाकार हुए पास, महोत्सव के मंच पर देंगे प्रस्तुति

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 07:45 AM (IST)

    गोरखपुर महोत्सव के टैलेंट हंट ऑडिशन में 196 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2 और 3 जनवरी को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हुए इन ऑडिशन में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गोरखपुर महोत्सव। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले टैलेंट हंट प्रतियोगिता में अपने हुनर को हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए कलाकारों ने आडिशन में जबरदस्त भागीदारी दर्ज कराई। दो और तीन जनवरी को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित आडिशन में कुल 196 कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

    इनमें जिले के आस-पास के क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कलाकारों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता को अलग-अलग वर्गों एवं आयु समूहों में विभाजित किया गया था। गायन, नृत्य, वादन, लोक कला सहित अन्य विधाओं में प्रस्तुतियों ने दर्शकों और निर्णायक मंडल को खासा प्रभावित किया।

    निर्णायक मंडल द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 27 प्रतिभागियों का चयन गोरखपुर महोत्सव के मुख्य मंच पर प्रस्तुति के लिए किया गया है।

    जीडीए सचिव पुष्पराज सिंह ने बताया कि टैलेंट हंट का उद्देश्य उभरती प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, ताकि स्थानीय कलाकारों को पहचान मिले और वे अपनी कला को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत कर सकें।

    इन कलाकारों का हुआ चयन
    प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि समूह नृत्य के लिए सुफियाना कत्थक ग्रुप को प्रथम, सुजित फ्यूजन ग्रुप को द्वितीय, रानी ग्रुप को तृतीय और फ्यूजन डांस एकेडमी व तराना ग्रुप को विशिष्ट श्रेणी में चयनित किया गया है। इसी तरह एकल नृत्य में अरूष सिंह प्रथम, कामाख्या सिंह द्वितीय, जूही शर्मा तृतीय और प्रिंस कुमार गुप्ता व इना राठौर विशिष्ट श्रेणी, वादन में सुकृति शुक्ला प्रथम, युवराज द्वितीय व पृथ्वी शुक्ला तृती, सुगम संगीत में आर्यन मौर्या प्रथम, अर्तिका गुप्ता द्वितीय, विनायक जायसवाल तृतीय, सान्विका राय विशिष्ट श्रेणी में चयनित हुई हैं।वहीं लोकगीत श्रेणी में कात्यायनी तिवारी, प्रथम, तानसेन सूरज द्वितीय, जाफरीन अंजुम तृतीय, सुप्रिया रावत विशिष्ट श्रेणी, मोनो एक्ट (मिमिक्री) में आकाश श्रीवास्तव प्रथम, शिवा श्रीवास्तव द्वितीय, हर्ष कुमार तृतीय और अन्य टैलेंट में रमेश तिवारी प्रिाम, मिट्टी द फाइटर द्वितीय और जितेंद्र कुमार तृतीय स्थान के लिए चयनित हुए हैं।