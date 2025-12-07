Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur Mahotsav 2026: गोरखपुर महोत्सव में दिखेगी प्रदेश भर के ओडीओपी उत्पादों की चमक, डीएम ने बैठक कर जांची तैयारी

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:17 PM (IST)

    गोरखपुर महोत्सव में इस बार प्रदेश भर के ओडीओपी उत्पाद अपनी चमक बिखेरेंगे। डीएम दीपक मीणा ने महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ओडीओपी उत्पादों क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    11 से 17 तक चलेगा महोत्सव। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पर्यटन, संस्कृति और इको टूरिज्म को नई पहचान दिलाने की दिशा में जिले की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान बन चुके गोरखपुर महोत्सव में प्रदेश भर के ओडीओपी उत्पादों की चमक दिखाई पड़ेगी। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में डीएम दीपक मीणा ने ओडीओपी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा स्टाल उपलब्ध कराने और उनके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया है। डीएम ने आगामी 11 से 17 जनवरी 2026 तक चंपा देवी पार्क में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में अब तक की प्रगति का बिंदुवार आकलन किया और संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि महोत्सव में लगने वाले सभी स्टाल आकर्षक और व्यवस्थित ढंग से तैयार हों। उन्होंने कहा कि ओडीओपी स्टालों पर जिले का नाम और संबंधित उत्पाद का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए, ताकि आगंतुकों को स्थानीय उत्पादों की जानकारी आसानी से मिले। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग रंगों के आई-कार्ड जारी करने के भी निर्देश दिए गए, जिससे व्यवस्थापन में सुगमता रहे।

    डीएम ने यह भी कहा कि महोत्सव के प्रचार-प्रसार को तेज किया जाए, ताकि शहर सहित आसपास के जिलों तक इसकी जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचे। उन्होंने महोत्सव स्थल पर साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर जिले में पंचायतों से 1.74 लाख वोटरों के नाम कटे, सूची में 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाता

    डीएम ने बताया कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक कलाकार 10 दिसंबर 2025 तक अपना आवेदन सचिव, गोरखपुर महोत्सव समिति/उप निदेशक पर्यटन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

    वाणिज्यिक स्टाल लगाने के लिए इच्छुक संस्थान और उद्यमी 20 दिसंबर 2025 तक आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। 


    वेबसाइट सक्रिय होगी, आनलाइन पेंटिंग-फोटोग्राफी पर विचार
    गोरखपुर। डीएम ने गोरखपुर महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट को सक्रिय करने और उस पर महोत्सव की तिथियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने आनलाइन पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिताओं के विकल्प पर भी विचार करने की बात कही, जिससे अधिक से अधिक युवाओं और कलाकारों को जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि गोरखपुर महोत्सव स्थानीय कला, संस्कृति, उत्पादों और जिले के विकास को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। इसके साथ ही स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं। महोत्सव में पारंपरिक खेलकूद, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, शिल्प मेला, और अन्य अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों साहित्य, कला, अध्ययन, पत्रकारिता, लेखन, लोक कला और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा।