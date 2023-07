Vande Bharat Train: बदले गए वंदे भारत एक्सप्रेस के चटके शीशे, बढ़ी सुरक्षा; आरोपितों को हो सकती है जेल

वंदे भारत ट्रेन पर अराजकतत्वों द्वारा पत्थर फेंटने से शीशा चटक गया था जिसे बुधवार को बदल दिया गया। साथ ही ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। अब प्रत्येक कोच में एक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इधर वंदे भारत के एक कोच में पानी का पाइप लीक कर गया। उसे भी बदला गया।

लखनऊ से गोरखपुर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। अराजकतत्वों द्वारा मंगलवार को किए गए पथराव में वंदे भारत एक्सप्रेस के जो शीशे चटक गए थे, उन्हें बुधवार को बदल दिया गया। शनिवार को गोरखपुर वाशिंग पिट में ट्रेन की मरम्मत होगी। मंगलवार को इस मामले में जो तीन आरोपित पकड़े गए हैं, उन पर रेलवे एक्ट की धारा-153 के तहत कार्रवाई हो रही है। इसमें आरोपित पिता-पुत्रों को पांच साल की जेल भी हो सकती है। इसके साथ वंदे भारत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रत्येक कोच में एक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। यह है मामला गोरखपुर से लखनऊ जा रही 22549 नंबर की वंदे भारत ट्रेन पर मंगलवार को अराजकतत्वों ने पत्थर चला दिए थे। पत्थर लगने से चार कोचों की पांच खिड़कियों के शीशे चटक गए थे। पत्थर चलने के दौरान यात्रियों में दहशत फैल गई थी और कोचों के अंदर अफरातफरी मच गई थी। संयोग अच्छा रहा कि पत्थरों से किसी यात्री को चोट नहीं आई। इसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने मामले की जांच शुरू की। सीसी फुटेज खंगाले गए। सामने आया कि नौ जुलाई को नियमित वंदे भारत ट्रेन से अपनी नौ बकरियां कट जाने से आरोपित नाराज थे और इसीलिए उन्होंने ट्रेन पर पथराव किया था। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार ट्रेन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। एक दिन पहले वंदे भारत पर पथराव हुआ था। तीन आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। पानी का पाइप लीक, बदला गया वंदे भारत के सी-1 कोच में पानी का पाइप लीक कर गया। अयोध्या में यह खराबी आने के बाद रास्ते में ही उसे बदलकर ठीक किया गया। इसके साथ ही सी-4 और सी-6 कोच में पानी की सप्लाई में थोड़ी समस्या रही। इसकी शिकायत यात्रियों ने की।

