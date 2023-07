पूर्वांचल और पूर्वोत्तर रेलवे के सपने पूरे कर गए PM मोदी, वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल और पूर्वोत्तर रेलवे को दो सौगात दी। वंदे भारत एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेलवे को रफ्तार देगी तो गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास पूर्वांचल के विकास को धार देगा। नौ जुलाई से गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन भी शुरू हो जाएगा। वंदे भारत से अयोध्या तक की राह आसान हो गई। लोग सवा चार घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। -जागरण

गोरखपुर, प्रेम नारायण द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-एक पर जैसे ही गोरखपुर-लखनऊ और जोधपुर-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, स्टेशन परिसर का वातावरण मोदी-मोदी के जयघोष से गूंज उठा। आसमान से भव्य समारोह को निहार रहे इंद्र देवता भी प्रसन्न हो गए। रिमझिम फुहारों के बीच भारत माता की जय का नारा लोगों में जोश भर रहा था। उत्साहपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास की नींव रखने के साथ ही पूर्वांचल और पूर्वोत्तर रेलवे के सपने भी पूरे किए। 18 मिनट रेलवे स्टेशन पर रहे पीएम मोदी प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर कुल 18 मिनट रहे। रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-सात से प्रवेश करते हुए उनका काफिला शाम 04:32 बजे के आसपास प्लेटफार्म नंबर-एक पर पहुंचा। स्वागत की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वह 04:35 बजे प्लेटफार्म पर खड़ी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन के सी-वन कोच में पहुंचे। कोच में पहले से उपस्थित बच्चों से बातचीत की। ट्रेन के इंजन में बैठे क्रू मेंबर से वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने प्लेटफार्म पर रखे गए गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास माडल को देखा। माडल को देखने के बाद सीधे मंच पर पहुंच गए। पीएम ने गोरखपुर जंक्शन की पुनर्विकास परियोजना की रखी आधारशिला राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 693 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले गोरखपुर जंक्शन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। 04:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने जोधपुर-अहमदाबाद वंदे भारत को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 04:50 बजे के आसपास वह रेलवे स्टेशन परिसर से रवाना हो गए। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल लोहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण उपस्थित रहे।

Edited By: Pragati Chand