कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर खुफिया विभाग की पैनी नजर, गोरखपुर में पार्षद समेत 14 लोगों की सूची तैयार

सतीश पांडेय, गोरखपुर। शहर की कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकने वाले लोगों की गतिविधियों पर खुफिया विभाग की नजर है। स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआईयू) ने ऐसे 14 लोगों की सूची तैयार की है, जिनमें एक पार्षद का नाम भी शामिल है।

इन लोगों के संबंध में खुफिया विभाग ने विस्तृत डोजियर तैयार कर पुलिस अधिकारियों को दिया है जिसे पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। डोजियर में केवल नाम और पुराने मामलों का उल्लेख नहीं है, बल्कि उनकी वर्तमान गतिविधियों, व्यवसाय, आय के स्रोत, परिवार और आर्थिक गतिविधियों तक की जानकारी जुटाई गई है।

खुफिया विभाग की इस कवायद का उद्देश्य ऐसे लोगों की गतिविधियों और उनके प्रभाव का आकलन करना है, जिनसे भविष्य में शहर की कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। सूची तैयार करने के बाद एलआईयू ने इसमें शामिल लोगों की गतिविधियों की अलग-अलग स्तर पर जानकारी जुटाई।

पुराने आंदोलनों में भूमिका से लेकर वर्तमान समय में उनकी सक्रियता तक को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। एलआईयू की पड़ताल में सामने आया कि सूची में शामिल कुछ लोग सीएए-एनआरसी के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे थे।

रिपोर्ट में कुछ लोगों के सिमी, पीएफआई और वामपंथी संगठनों से जुड़े होने के साथ ही आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी भी दर्ज की गई है। उनके सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक गतिविधि और क्षेत्र में प्रभाव से जुड़ी सूचनाओं को भी संकलित किया जा रहा है।

डोजियर में परिवार और कारोबार का पूरा ब्योरा सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का डोजियर तैयार किया गया है। इसमें वह वर्तमान में क्या व्यवसाय करता है, उसकी आय का स्रोत क्या है, परिवार में कौन-कौन लोग हैं और उनकी गतिविधियां क्या हैं, इसका विवरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा बैंक खातों और कारोबार से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

पुलिस मुख्यालय तय करेगा आगे की दिशा डोजियर को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के बारे में उपलब्ध सूचनाओं का परीक्षण किया जाएगा। पुलिस का जोर यह पता लगाने पर है कि रिपोर्ट में दर्ज गतिविधियों में से कौन-सी तथ्यात्मक हैं और किन सूचनाओं की पुष्टि के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की जरूरत है।