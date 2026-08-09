गोरखपुर में शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड: अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, सड़क जाम कर की फांसी की मांग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी के पिता और बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रविवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस के सामने गोरखपुर-महराजगंज मार्ग जाम कर दिया। हत्यारों को फांसी देने और मृतक के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता सड़क पर बैठ गए। सुबह 11:15 बजे शुरू हुआ जाम अभी तक जारी है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए सड़क से हटे लेकिन 10 मिनट बाद फिर से धरने पर बैठ गए।

सिकरीगंज क्षेत्र के अहिरौली गांव में शिवकुमार त्रिपाठी शनिवर की शाम गांव के छेदी चौधरी के ब्रह्मभोज में गए थे। परिवार के मुताबिक, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में हमलावरों ने उन्हें फिर घेर लिया। जान बचाने के लिए भागने के दौरान उनका पीछा किया गया और तलवार से हमला कर दिया। सिर और गले में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई।

घटना के बाद से अहिरौली गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। रविवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बीच अधिवक्ताओं के प्रदर्शन करने से मामला फिर गरमा गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि जिस बर्बर तरीके से शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या की गई है, उसमें सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए।

उन्होंने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। साथ ही अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि मांग पूरी न होने पर पोस्टमार्टम हाउस से शव नहीं उठाएंगे। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे हैं।

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तीन नामजद समेत नौ हिरासत में

ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी के भाई रामकुमार ने सात नामजद व एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार तीन नामजद समेत नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपित राहुल चौधरी समेत चार आरोपितों की तलाश चल रही है। पुलिस की पांच टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।