गोरखपुर में शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड: अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, सड़क जाम कर की फांसी की मांग
गोरखपुर में ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने पोस्टमार्टम हाउस के सामने गोरखपुर-महराजगंज मार्ग जाम कर दिया। उन्होंने हत्या ...और पढ़ें
HighLights
अधिवक्ताओं ने शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड पर सड़क जाम की।
हत्यारों को फांसी और परिवार की सुरक्षा की मांग की।
पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, नौ आरोपी हिरासत में।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी के पिता और बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रविवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस के सामने गोरखपुर-महराजगंज मार्ग जाम कर दिया। हत्यारों को फांसी देने और मृतक के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर अधिवक्ता सड़क पर बैठ गए। सुबह 11:15 बजे शुरू हुआ जाम अभी तक जारी है। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए सड़क से हटे लेकिन 10 मिनट बाद फिर से धरने पर बैठ गए।
सिकरीगंज क्षेत्र के अहिरौली गांव में शिवकुमार त्रिपाठी शनिवर की शाम गांव के छेदी चौधरी के ब्रह्मभोज में गए थे। परिवार के मुताबिक, इसी दौरान उन पर हमला किया गया। घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन रास्ते में हमलावरों ने उन्हें फिर घेर लिया। जान बचाने के लिए भागने के दौरान उनका पीछा किया गया और तलवार से हमला कर दिया। सिर और गले में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद से अहिरौली गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। रविवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बीच अधिवक्ताओं के प्रदर्शन करने से मामला फिर गरमा गया। अधिवक्ताओं का कहना था कि जिस बर्बर तरीके से शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या की गई है, उसमें सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए।
उन्होंने हत्यारों को फांसी देने की मांग की। साथ ही अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि मांग पूरी न होने पर पोस्टमार्टम हाउस से शव नहीं उठाएंगे। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने में जुटे हैं।
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तीन नामजद समेत नौ हिरासत में
ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी के भाई रामकुमार ने सात नामजद व एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार तीन नामजद समेत नौ लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुख्य आरोपित राहुल चौधरी समेत चार आरोपितों की तलाश चल रही है। पुलिस की पांच टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
आदेश चौधरी की मौत के बाद बढ़ी अदावत
शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड की पृष्ठभूमि वर्ष 2024 में हुई आदेश चौधरी की मौत से जुड़ी बताई जा रही है। क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। बात बढ़ने पर मारपीट हुई, जिसमें आदेश चौधरी को गंभीर चोटें आई थीं। स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। इसी मामले में शिवकुमार त्रिपाठी के इकलौते बेटे और गोरखपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य त्रिपाठी को भी आरोपित बनाया गया था।
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परिवार का कहना है कि आदित्य का घटना से कोई संबंध नहीं था। मुकदमे में नाम आने के बाद उन्हें करीब तीन माह जेल में रहना पड़ा था। परिवार का आरोप है कि आदेश चौधरी की हत्या के बाद से ही दूसरे पक्ष में बदले की भावना थी। इसी रंजिश में शिवकुमार को निशाना बनाया गया।