गोरखपुर: जमीन विवाद में युवक ने उठाया आत्मधाती कदम, पुलिस के सामने खुद को लगाई आग; 4 को हिरासत में लिया

संवाद सूत्र, पिपराइच। जमीन पर कब्जे को लेकर पिपराइच थाना के मौलाखोर गांव के पिपरा बनवरी टोले में मंगलवार को दो पक्ष आमने-सामने आ गए। राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में गंगा सागर सिंह के बेटे महंथ सिंह ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। आग से झुलसे महंथ को पुलिस ने एंबुलेंस से बीआरडी मेडिकल कालेज भेजा। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति रही।

घटना के विरोध में महंथ के स्वजन और समर्थक पिपराइच-गोरखपुर मार्ग पर बैठकर जाम लगाने लगे। पुलिस ने लोगों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। करीब 45 मिनट तक मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा। बाद में पुलिस ने लाठी फटकारकर लोगों को हटाया और जाम खुलवाया।

इस दौरान चार लोगों को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि मौलाखोर गांव में गुड्डी देवी और गंगा सागर सिंह पक्ष के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे राजस्व टीम और पुलिस की मौजूदगी में गुड्डी देवी पक्ष ने विवादित जमीन पर ईंट-मिट्टी से निर्माण शुरू कराया।

इसकी जानकारी होने पर गंगा सागर भी समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर महंथ ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे उपचार के लिए भेजा।