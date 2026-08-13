गोरखपुर में शटरिंग खोलते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, मौके पर मौत
गोरखपुर के बड़गों वार्ड में शटरिंग खोलते समय एक मजदूर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना ...और पढ़ें
HighLights
बड़गों वार्ड में शटरिंग खोलते समय हादसा हुआ।
मजदूर 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आया।
मौके पर ही मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बड़गों वार्ड नंबर 11 में गुरुवार सुबह शटरिंग खोलते समय एक मजदूर ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही मजदूर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। रामगढ़ताल थाना पुलिस मजदूर की पहचान कोशिश में जुटी है।
अखिल आनंद पाठक के मकान की दूसरी मंजिल पर छत की शटरिंग लगी थी। गुरुवार सुबह मजदूर शटरिंग खोलने में जुटे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में 45 वर्षीय मजदूर आ गया।
तेज करंट लगते ही वह वहीं गिर पड़ा। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर आजाद नगर चौकी पुलिस भी पहुंची। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है।
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पहले भी हो चुके हैं हादसे
इसी 11 हजार वोल्ट के तार से पहले भी हादसे हो चुके हैं। जुलाई-अगस्त 2015 में राजकिशोर यादव के मकान के निर्माण के दौरान एक मजदूर की 11 हजार वोल्ट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस घटना के 10 साल बाद, 2025 में, दो मकान छोड़कर उपेंद्र यादव के मकान में काम करते समय एक अन्य मजदूर इसी लाइन की चपेट में आकर झुलस गया था।