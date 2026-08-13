गोरखपुर में शटरिंग खोलते समय करंट की चपेट में आया मजदूर, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बड़गों वार्ड नंबर 11 में गुरुवार सुबह शटरिंग खोलते समय एक मजदूर ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही मजदूर बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। रामगढ़ताल थाना पुलिस मजदूर की पहचान कोशिश में जुटी है।

अखिल आनंद पाठक के मकान की दूसरी मंजिल पर छत की शटरिंग लगी थी। गुरुवार सुबह मजदूर शटरिंग खोलने में जुटे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में 45 वर्षीय मजदूर आ गया। तेज करंट लगते ही वह वहीं गिर पड़ा। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर आजाद नगर चौकी पुलिस भी पहुंची। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि मजदूर की पहचान नहीं हो पाई है।