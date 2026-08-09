काजल हत्याकांड: गोरखपुर में बेटी के हत्यारों को उम्रकैद, पिता बोले- अब आत्मा को शांति मिली

संवाद सूत्र, गगहा (गोरखपुर)। पांच वर्ष पहले जिस बेटी को पिता की पिटाई का वीडियो बनाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, उसके हत्यारों को आखिरकार अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। फैसला आने के बाद काजल के पिता राजीव नयन सिंह की आंखों के सामने पांच वर्ष पुरानी घटना फिर घूम गई।

उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से उन्हें संतोष है। काजल उनकी इकलौती संतान थी। बेटी के हत्यारों को सजा मिलने से अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद अदालत से न्याय मिला है। 20 अगस्त 2021 की रात राजीव नयन सिंह अपने परिवार के साथ जगदीशपुर भलुवान स्थित घर पर थे। रात करीब 11:30 बजे चिजय प्रजापति,सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा निवासी हरीश और टांडा निवासी राजन तिवारी के साथ उनके घर पहुंचा।

दरवाजा खुलते ही आरोपित अंदर घुस गए और राजीव नयन सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उनकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी काजल मौके पर पहुंची। कक्षा 10 की छात्रा काजल ने पिता को बचाने के साथ ही मोबाइल से मारपीट का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपितों ने जब उसे वीडियो बनाते देखा तो वह बौखला गए। काजल को गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपित उसका मोबाइल और अंगूठी लेकर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल काजल को उपचार के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां छह दिन बाद 26 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

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