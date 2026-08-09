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    काजल हत्याकांड: गोरखपुर में बेटी के हत्यारों को उम्रकैद, पिता बोले- अब आत्मा को शांति मिली

    By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 12:01 PM (IST)

    गोरखपुर में पिता की पिटाई का वीडियो बनाने पर गोली मारी गई छात्रा काजल के हत्यारों को पांच साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय के इस फैसले से ...और पढ़ें

    बाएं से मृतक काजल व उसके पिता। जागरण

    बाएं से मृतक काजल व उसके पिता। जागरण

    HighLights

    1. काजल के हत्यारों को पांच साल बाद उम्रकैद की सजा।

    2. पिता की पिटाई का वीडियो बनाने पर मारी गई थी गोली।

    3. न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को मिला न्याय।

    संवाद सूत्र, गगहा (गोरखपुर)। पांच वर्ष पहले जिस बेटी को पिता की पिटाई का वीडियो बनाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी, उसके हत्यारों को आखिरकार अदालत ने उम्रकैद की सजा सुना दी। फैसला आने के बाद काजल के पिता राजीव नयन सिंह की आंखों के सामने पांच वर्ष पुरानी घटना फिर घूम गई।

    उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से उन्हें संतोष है। काजल उनकी इकलौती संतान थी। बेटी के हत्यारों को सजा मिलने से अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद अदालत से न्याय मिला है।

    20 अगस्त 2021 की रात राजीव नयन सिंह अपने परिवार के साथ जगदीशपुर भलुवान स्थित घर पर थे। रात करीब 11:30 बजे चिजय प्रजापति,सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के हाशिमपुरा निवासी हरीश और टांडा निवासी राजन तिवारी के साथ उनके घर पहुंचा।

    दरवाजा खुलते ही आरोपित अंदर घुस गए और राजीव नयन सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उनकी पत्नी और 16 वर्षीय बेटी काजल मौके पर पहुंची। कक्षा 10 की छात्रा काजल ने पिता को बचाने के साथ ही मोबाइल से मारपीट का वीडियो बनाना शुरू कर दिया।

    अभियोजन के अनुसार, आरोपितों ने जब उसे वीडियो बनाते देखा तो वह बौखला गए। काजल को गोली मार दी गई। इसके बाद आरोपित उसका मोबाइल और अंगूठी लेकर फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल काजल को उपचार के लिए लखनऊ ले जाया गया, जहां छह दिन बाद 26 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

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    इकलौती बेटी की मौत ने परिवार को तोड़कर रख दिया था। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की। राजन तिवारी निवासी टांडा, गोरखपुर और हरीश निवासी देवबंद, सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले का मुख्य आरोपित और एक लाख रुपये का इनामी विजय प्रजापति घटना के करीब एक माह बाद सितंबर 2021 में गगहा क्षेत्र के गोबरहिया मोड़ पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था।

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    मुख्य आरोपित की मौत के बाद भी काजल के परिवार की न्याय की लड़ाई खत्म नहीं हुई। मुकदमे में सुनवाई जारी रही और आखिरकार पांच वर्ष बाद अदालत ने दो सह-आरोपितों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 2.11 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। इसमें दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।

    गांव छूटा, बेटी की याद नहीं
    काजल की हत्या के बाद परिवार अब अपने पैतृक गांव भलुवान में नहीं रहता। राजीव नयन सिंह वर्तमान में गोरखपुर में रहते हैं और बांसगांव न्यायालय में नौकरी करते हैं। वह गोरखपुर से बांसगांव आते-जाते हैं। लेकिन जगह बदल जाने के बावजूद पांच साल पुरानी बेटी की याद परिवार से दूर नहीं हुई।