सिटी सेंटर बनेगा गोरखपुर जंक्शन, अयोध्या की राह आसान करेगी वंदे भारत ट्रेन; सवा चार घंटे में पहुंचाएगी लखनऊ

पीएम मोदी पूर्वांचल वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर यात्रियों का काम आसान कर दिया। अब वंदे भारत ट्रेन अयोध्या की राह आसान करेगी। यह ट्रेन सवा चार घंटे में में लखनऊ पहुंच जाएगी। कल से गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत नियमित चलने लगेगी। इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए पूर्वांचल वासी काफी उत्साहित हैं। ट्रेन के टिकट की बुकिंग का सिलसिला जारी है।

सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा गोरखपुर जंक्शन। (फाइल)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वांचल और पूर्वोत्तर रेलवे को दो सौगात दे गए हैं। वंदे भारत ट्रेन पूर्वोत्तर रेलवे को रफ्तार देगी तो गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास पूर्वांचल के विकास को धार देगा। 693 करोड़ में बनने वाला नया जंक्शन सिटी सेंटर के रूप में विकासित होगा, जहां रेल यात्रियों सहित आमजन को भी उच्चस्तरीय सुविधाएं मुहैया होंगी। 647 करोड़ के कार्य का टेंडर जारी रेल मंत्रालय की पहल पर पूर्वोत्तर रेलवे ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर 647 करोड़ के कार्य का टेंडर भी जारी कर दिया है। निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए ढाई साल का लक्ष्य निर्धारित है। पुनर्विकास योजना के अंतर्गत गोरखपुर जंक्शन को 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह सभी उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कायाकल्प के बाद जंक्शन पर प्रतिदिन 168000 यात्री आवागमन कर सकेंगे। गोरखपुर जंक्शन, बस स्टेशन और उत्तरी गेट के असुरन चौराहे से फ्लाईओवर से जुड़ जाएगा। जंक्शन पर ही मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए परिसर में मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। लोगों को सड़क पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल से नियमित चलने लगेगी गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन नौ जुलाई से गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का नियमित संचालन भी शुरू हो जाएगा। वंदे भारत से अयोध्या की राह आसान हो जाएगी। लोग सवा चार घंटे में में लखनऊ पहुंच जाएंगे। वातानुकूलित वंदे भारत ट्रेन में सात चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव सहित कुल आठ कोच लगे हैं। ट्रेन में कुल 556 लोग यात्रा कर सकेंगे। 22549/22559 नंबर की वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में सिर्फ छह दिन ही चलाई जाएगी। टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। प्लेटफार्म नंबर नौ से ट्रेन को चलाने की योजना बनाई जा रही है। नियमित चलने वाली वंदे भारत की समय सारिणी 22549 नंबर की ट्रेन गोरखपुर से सुबह 06:05 बजे रवाना होकर 06:52 बजे बस्ती, 08:15 बजे अयोध्या और 10:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी।

22559 नंबर की ट्रेन लखनऊ से शाम 07:15 बजे रवाना होकर रात 09:13 बजे अयोध्या, 10:30 बजे बस्ती और 11:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

