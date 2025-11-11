गोरखपुर जंक्शन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में डेढ़ लाख रेल यात्रियों ने किया आवागमन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर तीन नवंबर को डेढ़ लाख यात्रियों ने एक दिन में आवागमन कर एक नया रिकार्ड बना दिया। गोरखपुर जंक्शन से सामान्य दिनों में रोजाना एक लाख और त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों में करीब सवा लाख लोग आवागमन करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ पर्व बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ ने पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन का उत्साह बढ़ा दिया है। यात्रियों सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद यात्रियों की भीड़ और बढ़ेगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के दिशा-निर्देश पर यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधा संपन्न पांच होल्डिंग (आश्रय स्थल) एरिया बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को जनरल टिकट मिल जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ड्रोन और सीसी कैमरे से स्टेशन की निगरानी की जा रही है।

निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। वार रूम में 24 घंटे रेलकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। गोरखधाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दो और तीन नवंबर को दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन रवाना की गई।