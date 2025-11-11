गोरखपुर जंक्शन पर बना रिकॉर्ड, एक दिन में डेढ़ लाख रेल यात्रियों ने किया आवागमन
गोरखपुर जंक्शन पर 3 नवंबर को डेढ़ लाख यात्रियों के आवागमन का रिकॉर्ड बना। छठ पर्व के बाद यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त सुविधाएँ बढ़ाई हैं। स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहाँ टिकट मिल रहे हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन और कैमरे से निगरानी की जा रही है, और क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों को कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में बैठाया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन पर तीन नवंबर को डेढ़ लाख यात्रियों ने एक दिन में आवागमन कर एक नया रिकार्ड बना दिया। गोरखपुर जंक्शन से सामान्य दिनों में रोजाना एक लाख और त्योहारों और गर्मी की छुट्टियों में करीब सवा लाख लोग आवागमन करते हैं।
छठ पर्व बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ ने पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन का उत्साह बढ़ा दिया है। यात्रियों सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद यात्रियों की भीड़ और बढ़ेगी।
पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के दिशा-निर्देश पर यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधा संपन्न पांच होल्डिंग (आश्रय स्थल) एरिया बनाए गए हैं। होल्डिंग एरिया में ही यात्रियों को जनरल टिकट मिल जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। ड्रोन और सीसी कैमरे से स्टेशन की निगरानी की जा रही है।
निगरानी के लिए रेलवे सुरक्षा बल के कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। वार रूम में 24 घंटे रेलकर्मी और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। गोरखधाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर दो और तीन नवंबर को दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन रवाना की गई।
यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंक्शन पर रोजाना एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो सभी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर ट्रेनों का निर्बाध संचालन, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा को सुनिश्चित करा रहे हैं। निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है।
स्टेशन परिसर में फ्री ह्वीकल जोन कर दिया गया है। यात्रियों को लेकर वाहन परिसर में प्रवेश नहीं कर पा रहे। यात्रियों को स्टेशन पर कतारबद्ध तरीके से गोरखधाम समेत प्रमुख ट्रेनों में बैठाया जा रहा है, जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो।
