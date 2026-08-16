गोरखपुर में मकान के नाम पर जालसाजी, 15 लाख रुपये हड़पने के बाद भी नहीं की रजिस्ट्री
गोरखपुर में सुनील सिंह ने नंदकिशोर जायसवाल पर मकान बेचने के नाम पर 15 लाख रुपये हड़पने और रजिस्ट्री न करने का आरोप लगाया है। पुलिस में शिकायत के बाद भी मामला उलझ गया, जहां सुनील पर भी मारपीट का मुकदमा दर्ज हो गया।
HighLights
सुनील सिंह से मकान के नाम पर 15 लाख की ठगी।
नंदकिशोर जायसवाल ने ऑनलाइन और नकद लिए पैसे।
रजिस्ट्री न करने पर पुलिस में शिकायत, फिर विवाद।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल थाना के तारामंडल लेक व्यू अपार्टमेंट निवासी सुनील सिंह ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता की। आरोप लगाया कि मकान बेचने के नाम पर नंदकिशोर जायसवाल ने उनसे 10 लाख रुपये ऑनलाइन और पांच लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद मकान की रजिस्ट्री नहीं की।
थाने में शिकायत करने पर पहले तो उन्होंने टाल-मटोल किया। बाद में पुलिस के सामने उन्हें पांच लाख रुपये की अपनी कार दिया। शेष रुपये कुछ दिनों में देने की बात की।
बावजूद इसके तय समय पूरा होने पर भी रुपये नहीं मिले, जिसके बाद वह उच्चाधिकारियों से मिलकर नंदलाल और उनकी पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया सुनील का आरोप है बाद में पुलिस ने उनके विरुद्ध भी मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया और बार-बार थाने पर बुला रही है।