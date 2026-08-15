गोरखपुर के जिला अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला तो मरीज को पीठ पर लादकर ले गया तीमारदार, वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिला अस्पताल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था होने के दावों के बीच शुक्रवार को एक रोगी को तीमारदार पीठ पर लादकर एक्सरे कक्ष तक ले गया। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद अस्पताल की व्यवस्था सवालों में घिर गई है।

शुक्रवार को ओपीडी के हड्डी रोग विभाग में उपचार कराने पहुंचे रोगी को चिकित्सक ने एक्सरे कराने की सलाह दी। एक्सरे कक्ष ओपीडी से करीब 300 मीटर दूर है। रोगी की हालत ऐसी थी कि वह स्वयं चलकर एक्सरे कक्ष तक नहीं जा सकता था। रोगी को पीठ पर लादकर तीमारदार एक्सरे कक्ष तक ले गया।

अस्पताल परिसर में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इसकी चर्चा रही तीमारदार ने स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की तलाश की, लेकिन काफी देर तक सुविधा नहीं मिल सकी।