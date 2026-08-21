गोरखपुर में सिक्योरिटी गार्ड को गोली कैसे लगी, पता लगाने को देखे 230 सीसी कैमरे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छताई पुल के पास मंगलवार रात सिक्योरिटी गार्ड रोहन सिंह को गोली लगने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही घटना संदिग्ध होती जा रही है। गार्ड ने दो बदमाशों पर दो लाख रुपये लूटने के प्रयास का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को लूट की पुष्टि करने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।

पुलिस ने उसके घर से घटनास्थल तक 230 से अधिक सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। घटना से पहले के फुटेज में कई सवाल सामने आए हैं। अब गार्ड को गोली कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच में जटी है। हालांकि गार्ड की बाइक के पास पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है।

शाहपुर के मानस विहार कालोनी, व्यास नगर निवासी 26 वर्षीय रोहन सिंह खजनी क्षेत्र की एक कंबल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है। उसके अनुसार मंगलवार रात वह बाइक से दो लाख रुपये लेकर जा रहा था। छताई पुल के पास दो बदमाशों ने उसे रोककर रुपये छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर एक बदमाश ने गोली चला दी। गोली लगने से वह मौके पर घायल होकर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर, पुलिस ने गार्ड के बताए अनुसार उसके बैंक खातों की जांच की तो दो खाते मिले। इनमें एक खाता साइबर ठगी के मामले में सीज है और उसमें छह महीने से कोई लेनदेन नहीं हुआ है।