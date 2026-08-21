गोरखपुर में सिक्योरिटी गार्ड को गोली कैसे लगी, पता लगाने को देखे 230 सीसी कैमरे
गोरखपुर में छताई पुल के पास सिक्योरिटी गार्ड रोहन सिंह को गोली लगने का मामला संदिग्ध होता जा रहा है। पुलिस की जांच में लूट का कोई साक्ष्य नहीं मिला और ...और पढ़ें
HighLights
गोरखपुर में सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगने का मामला संदिग्ध।
पुलिस को लूट का कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला।
गार्ड की बाइक के पास से तमंचा बरामद, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छताई पुल के पास मंगलवार रात सिक्योरिटी गार्ड रोहन सिंह को गोली लगने के मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही घटना संदिग्ध होती जा रही है। गार्ड ने दो बदमाशों पर दो लाख रुपये लूटने के प्रयास का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को लूट की पुष्टि करने वाला कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है।
पुलिस ने उसके घर से घटनास्थल तक 230 से अधिक सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली है। घटना से पहले के फुटेज में कई सवाल सामने आए हैं। अब गार्ड को गोली कैसे लगी, पुलिस इसकी जांच में जटी है। हालांकि गार्ड की बाइक के पास पुलिस को एक तमंचा भी बरामद हुआ है।
शाहपुर के मानस विहार कालोनी, व्यास नगर निवासी 26 वर्षीय रोहन सिंह खजनी क्षेत्र की एक कंबल फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है। उसके अनुसार मंगलवार रात वह बाइक से दो लाख रुपये लेकर जा रहा था। छताई पुल के पास दो बदमाशों ने उसे रोककर रुपये छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर एक बदमाश ने गोली चला दी। गोली लगने से वह मौके पर घायल होकर गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया।
प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बीआरडी मेडिकल कालेज के नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर, पुलिस ने गार्ड के बताए अनुसार उसके बैंक खातों की जांच की तो दो खाते मिले। इनमें एक खाता साइबर ठगी के मामले में सीज है और उसमें छह महीने से कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
दूसरे खाते में भी दो महीने से लेनदेन नहीं हुआ। पूछताछ में गार्ड ने खाते से रुपये निकालने की बात कही थी, जबकि उसके स्वजन ने भी दो लाख रुपये घर से ले जाने से इन्कार किया है। इसके अलावा पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि घटना से एक दिन पहले रोहन महराजगंज नहीं गया था। घटना के बाद उसने पुलिस को बताया था कि महराजगंज जाने के कारण वह कंबल फैक्ट्री नहीं जा सका था।
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वहीं घटनास्थल से पहले स्थित पेट्रोल पंप के सीसी कैमरे में रोहन जाते हुए दिखाई नहीं दिया, जबकि एंबुलेंस से जाते हुए उसकी तस्वीर कैमरे में मिली है। एसपी दक्षिणी दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। अब तक की जांच में बदमाशों द्वारा गोली मारने की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़ित पूछताछ में अलग-अलग बयान दे रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परिजन की तहरीर पर खजनी पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है।