गोरखपुर के साहबगंज में मसाला-मूंगफली कारोबारी के ठिकाने पर GST का छापा, बिल-बाउचर और अन्य दस्तावेज जब्त

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राज्यकर विभाग की टीम ने गुरुवार को साहबगंज में मसाला और मूंगफली कारोबारी के गोदाम पर छापेमारी की। दो गाड़ियों से पहुंची अधिकारियों की टीम ने गोदाम में रखे कारोबार से संबंधित बिल-बाउचर और अन्य दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। टीम दस्तावेजों की जांच कर टैक्स चोरी से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है।

राज्यकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिनों पादरी बाजार स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में मूंगफली लदा ट्रक पकड़ा गया था। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर साहबगंज के कारोबारी के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। इससे पहले बुधवार को इसी मामले में शाहजहांपुर में भी मूंगफली कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी।