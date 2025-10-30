गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से रोगी को बाहर ले जाते पकड़ी गई सरकारी एंबुलेंस, पूछताछ पर चालक-EMT करने लगे गुमराह
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक सरकारी एंबुलेंस को मरीज ले जाते पकड़ा गया। पूछताछ में चालक और EMT गुमराह करने लगे। कॉलेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। बीआरडी मेडिकल काॅलेज में भर्ती रोगियों को निजी अस्पताल में पहुंचाने का धंधा अभी कम नहीं हुआ है। इसमें सरकारी एंबुलेंस चालक भी शामिल हैं। रोगियों को बरगलाकर निजी एंबुलेंस चालक उन्हें निजी नर्सिंग हाेमों में पहुंचा ही रहे थे, अब यह कार्य सरकारी एंबुलेंस चालकों ने भी शुरू कर दिया है।
बीआरडी मेडिकल काॅलेज में मंगलवार को 108 नंबर एंबुलेंस में एक रोगी पकड़ा गया। एंबुलेंस मेडिकल कालेज परिसर से बाहर निकल रही थी। जबकि नियम के मुताबिक यह एंबुलेंस रोगियों को अस्पताल छोड़ सकती है, अस्पताल से घर नहीं ले जा सकती। गार्डों में उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
निजी एंबुलेंसों पर कार्रवाई के बाद काॅलेज प्रबंधन सख्त हुआ है। कालेज से बाहर निकल रहे सभी वाहनों की गेट पर जांच की जा रही है। उत्तर तरफ का गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी गेट का इस्तेमाल निजी एंबुलेंस वाले रोगियों को ले जाने के लिए करते थे। इसी गेट के आसपास उनकी एंबुलेंस भी खड़ी रहती थी।
अब केवल स्वर्ण जयंती द्वार (मुख्य द्वार) ही खोला गया है। गेट पर गार्ड तैनात हैं। कालेज परिसर से बाहर निकल रही 108 नंबर एंबुलेंस की जांच की गई तो पता चला कि उसमें एक रोगी व उसके तीमारदार बैठे हैं। पूछताछ में एंबुलेंस चालक व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) गुमराह करने लगे।
गार्डों ने तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डा. बीएन शुक्ला को दी। उनके निर्देश पर उन्होंने एंबुलेंस को चालक व ईएमटी के साथ पुलिस को सौंप दिया। रोगी राम कुबेर सिद्धार्थनगर के मिठवल खुर्द का रहने वाले हैं। उनके तीमारदार रामनाथ चौरसिया ने पुलिस दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपने बाबा राम कुबेर को बीआरडी में 27 अक्टूबर को भर्ती कराया था। 28 अक्टूबर को घर ले जाना था।
एंबुलेंस चालक व ईएमटी उनके जिले के हैं। कालेज के पास मिल गए। उनसे घर ले चलने के लिए अनुरोध किया तो वे तैयार हो गए। चौकी प्रभारी बीआरडी मेडिकल कालेज विकास मिश्रा ने बताया कि कालेज की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली। इसलिए चालक व ईएमटी का शांति भंग में चालान कर दिया गया। साथ ही उनकी कंपनी के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है।
निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वर्ण जयंती द्वार पर गार्डों की तैनाती की गई है। कालेज परिसर से बाहर जा रही हर गाड़ी की जांच की जा रही है। कालेज परिसर से बाहर जा रही 108 नंबर एंबुलेंस में रोगी मिला, जबकि अस्पताल से रोगी को घर पहुंचाने के लिए 108 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे पुलिस को सौंप दिया गया।
-डा. बीएन शुक्ला, सीएमएस बीआरडी मेडिकल कालेज
