गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से रोगी को बाहर ले जाते पकड़ी गई सरकारी एंबुलेंस, पूछताछ पर चालक-EMT करने लगे गुमराह

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। बीआरडी मेडिकल काॅलेज में भर्ती रोगियों को निजी अस्पताल में पहुंचाने का धंधा अभी कम नहीं हुआ है। इसमें सरकारी एंबुलेंस चालक भी शामिल हैं। रोगियों को बरगलाकर निजी एंबुलेंस चालक उन्हें निजी नर्सिंग हाेमों में पहुंचा ही रहे थे, अब यह कार्य सरकारी एंबुलेंस चालकों ने भी शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीआरडी मेडिकल काॅलेज में मंगलवार को 108 नंबर एंबुलेंस में एक रोगी पकड़ा गया। एंबुलेंस मेडिकल कालेज परिसर से बाहर निकल रही थी। जबकि नियम के मुताबिक यह एंबुलेंस रोगियों को अस्पताल छोड़ सकती है, अस्पताल से घर नहीं ले जा सकती। गार्डों में उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

निजी एंबुलेंसों पर कार्रवाई के बाद काॅलेज प्रबंधन सख्त हुआ है। कालेज से बाहर निकल रहे सभी वाहनों की गेट पर जांच की जा रही है। उत्तर तरफ का गेट बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसी गेट का इस्तेमाल निजी एंबुलेंस वाले रोगियों को ले जाने के लिए करते थे। इसी गेट के आसपास उनकी एंबुलेंस भी खड़ी रहती थी।

अब केवल स्वर्ण जयंती द्वार (मुख्य द्वार) ही खोला गया है। गेट पर गार्ड तैनात हैं। कालेज परिसर से बाहर निकल रही 108 नंबर एंबुलेंस की जांच की गई तो पता चला कि उसमें एक रोगी व उसके तीमारदार बैठे हैं। पूछताछ में एंबुलेंस चालक व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन (ईएमटी) गुमराह करने लगे।

गार्डों ने तत्काल इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डा. बीएन शुक्ला को दी। उनके निर्देश पर उन्होंने एंबुलेंस को चालक व ईएमटी के साथ पुलिस को सौंप दिया। रोगी राम कुबेर सिद्धार्थनगर के मिठवल खुर्द का रहने वाले हैं। उनके तीमारदार रामनाथ चौरसिया ने पुलिस दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपने बाबा राम कुबेर को बीआरडी में 27 अक्टूबर को भर्ती कराया था। 28 अक्टूबर को घर ले जाना था।