गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज पर उतारा गया सात 100 टन का गर्डर, 10 दिसंबर तक काम पूरा कराने में जुटा सेतु निगम
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम 10 दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ओवरब्रिज पर सात सौ टन वजन का लोहे का गर्डर बुधवार को सफलतापूर्वक बेयरिंग पर उतार दिया गया। अब गर्डर से पुल को सरिया से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद कंक्रीट भरकर काम पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही पुल के दोनों तरफ का काम और ऊपर बैरिकेडिंग का काम भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी में नए पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा।
डी आकार का लोहे का धनुषनुमा गर्डर कई दिन पहले पुल पर रख दिया गया था। इसके नीचे बड़ी-बड़ी लकड़ी लगाई गई थी। बुधवार को सेतु निगम के इंजीनियरों ने जैक उठाकर बारी-बारी से लकड़ी को हटा दिया। इसके बाद जैक की सहायता से गर्डर नीचे उतारा।
अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की ओर से ढाई घंटे का ब्लाक मिलने के बाद गर्डर को बेयरिंग पर उतारने की व्यवस्था बनाई गई थी। 10 दिसंबर तक गोरखनाथ ओवरब्रिज का कार्य पूरा होने का अनुमान है। इसके बाद कंक्रीट की ढलाई सेट होते ही पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में लोड टेस्ट होगा। सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार ने बताया कि 10 दिसंबर से पहले गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज के सभी कार्य पूरे करा लिए जाएंगे।
