गोरखपुर में गोरखनाथ ओवरब्रिज पर उतारा गया सात 100 टन का गर्डर, 10 दिसंबर तक काम पूरा कराने में जुटा सेतु निगम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के नए ओवरब्रिज का काम 10 दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ओवरब्रिज पर सात सौ टन वजन का लोहे का गर्डर बुधवार को सफलतापूर्वक बेयरिंग पर उतार दिया गया। अब गर्डर से पुल को सरिया से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसके बाद कंक्रीट भरकर काम पूरा करा दिया जाएगा। साथ ही पुल के दोनों तरफ का काम और ऊपर बैरिकेडिंग का काम भी तेजी से पूरा कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी में नए पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा।

