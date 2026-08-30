गोरखपुर बालिका हत्याकांड: बड़ी बहन की गवाही टली, अब 1 सितंबर को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डायल 112 में तैनात सिपाही द्वारा अपहृत बालिका का दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो पायी। बालिका की बड़ी बहन तबीयत खराब होने की वजह से न्यायालय में नहीं पहुंची। विशेष न्यायाधीश शमीम अहमद अंसारी ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि एक सितंबर 2026 नियत की है।

मामले में बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव पर आरोप तय हो चुके हैं। इससे पहले बालिका के पिता की गवाही न्यायालय में दर्ज हो चुकी है। अब बड़ी बहन का बयान अभियोजन की साक्ष्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके बाद अभियोजन पक्ष अन्य गवाहों और साक्ष्यों को क्रमवार न्यायालय के सामने पेश करेगा। मामला 28 जुलाई की रात का है।