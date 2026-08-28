नेपाल बाढ़ के बाद नारायणी नदी का जलस्तर सामान्य, गोरखपुर मंडल में टला बाढ़ का खतरा, व्यापार और पर्यटन प्रभावित

जागरण टीम, गोरखपुर। नेपाल में बाढ़ के बाद गुरुवार को नारायणी का जलस्तर सामान्य रहा। गोरखपुर, महराजगंज और कुशीनगर में फिलहाल बाढ़ का खतरा नहीं है। जलस्तर में उतार-चढ़ाव और नेपाल की तबाही को देखते हुए प्रशासन अगले तीन-चार दिन अलर्ट रहेगा। नेपाल में फंसे गोरखपुर-बस्ती मंडल के छह लोगों में चार का पता चल चुका है। महराजगंज-कुशीनगर में छह अज्ञात शव भी बरामद हुए हैं।

हनुमानगंज में विशालकाय मछली मिली। रसुवागढ़ी गलियारा ध्वस्त होने से भारत-नेपाल-तिब्बत व्यापार ठप है। सोनौली पर भंसार प्रक्रिया पूरी कर चुके आलू, प्याज, फल-सब्जियों के मालवाहक अरुण खोला में रुके हैं। कारोबारियों को माल खराब होने की चिंता है। राहत आयुक्त कार्यालय में दर्ज सूचनाओं के अनुसार गोरखपुर सदर के मुड़ेरी निवासी आशुतोष मणि उपाध्याय, चौरीचौरा के अभिषेक सिंह और सिद्धार्थनगर के विशाल पांडेय से परिवार का संपर्क हो गया है। महाराजगंज के राजकुमार गौतम लौट आए हैं।

सहजनवां के रामपुर घरथौली निवासी अजय सिंह और महराजगंज के करन शर्मा से संपर्क नहीं हो सका है। गुरुवार सुबह नारायणी नदी का डिस्चार्ज 63 हजार क्यूसेक था, जो दस बजे 88 हजार और दोपहर तक करीब 1.50 लाख क्यूसेक पहुंच गया। शाम छह बजे महराजगंज में जलस्तर 1.02 लाख क्यूसेक दर्ज हुआ।