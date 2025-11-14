गोरखपुर में सियर चौराहे जाम लगाने के मामले में आठ नामजद, 60 अज्ञात पर मुकदमा

Language
    गोरखपुर के सियर चौराहे पर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने आठ नामजद और 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई यातायात बाधित करने और सार्वजनिक शांति भंग करने के आरोप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

    सड़क जाम कर धरने पर बैठे ग्रामीण। जागरण फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, गजपुर (गोरखपुर)। सियर चौराहे पर गुरुवार दोपहर हुए सड़क जाम, उग्र प्रदर्शन के मामले में गगहा पुलिस ने आठ नामजद और 60 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। सड़क दुर्घटना में किशोर की मौत के बाद स्वजन व स्थानीय लोगों ने जाम लगाया था जिसकी वजह से तीन घंटे तक आवागमन ठप रहा। कई दौर की वार्ता विफल होने और भीड़ के लगातार उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति काबू में आयी।

    बुधवार शाम ट्रेलर की चपेट में आने से गजपुर निवासी आकाश वर्मा की मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह से ही गम और गुस्से में बाजार बंद रहा। दोपहर 12 बजे के बाद भीड़ बढ़ गई। आक्रोशित लोगों ने स्वजन के साथ सियर चौराहे पर गजपुर–रुद्रपुर तथा गजपुर–गगहा मार्ग जाम कर दिया। सूचना पर उपजिलाधिकारी बांसगांव प्रदीप कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार सिंह, थाना प्रभारी गगहा और बेलीपार पुलिस पहुंची। प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन मांगें पूरी न होने पर भीड़ मानने को तैयार नहीं थी।

    जाम के कारण आसपास के गांवों से आने-जाने वालों का आवागमन पूरी तरह रुक गया। माहौल उग्र होता देख अपराह्न तीन बजे पुलिस ने लाठीचार्ज कर रास्ता खाली कराया। इस दौरान भाजपा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकास सिंह श्रीनेत को पुलिस ने हिरासत में लिया, हंगामे के बाद देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जाम हटाते समय कुछ पुलिसकर्मी भी हल्के रूप से घायल हुए।

    रात 12 बजे चौकी प्रभारी गजपुर अनीश कुमार सिंह की तहरीर पर आठ नामजद और 60 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सड़क जाम करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला और हंगामा करने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अब सीसी कैमरा फुटेज, इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो के आधार पर उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर कड़ी करवाई होगी।

    इन पर दर्ज हुआ मुकदमा:
    जिन आठ लोगों को नामजद किया गया है उसमें गंभीरपुर निवासी पवन शाही, नोनू सिंह, अंकित सिंह, बांसपार निवासी अखंड प्रताप सिंह, गजपुर के मंटू यादव, राजन चौबे, मानव सेवा संस्थान के शिखर गुप्ता और अनीता यादव के अलावा 50–60 अज्ञात लोगों को चौकी प्रभारी ने आरोपित बनाया है।