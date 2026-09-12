गोरखपुर में पूर्व उपसभापति को इंटरनेट मीडिया पर मारने की मिली धमकी, आरोपी पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम के पूर्व उपसभापति बृजेश सिंह उर्फ छोटू को इंस्टाग्राम पर धमकी देने के मामला सामने आया है। शाहपुर थाना पुलिस ने बरगदवा के विकास नगर जप्ती टोला निवासी रजत चौधरी के विरुद्ध धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज की है।

तहरीर में बृजेश सिंह ने आरोप लगाया है कि रजत चौधरी राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से इंटरनेट मीडिया पर उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करता है। आरोप है कि 10 सितंबर को रजत ने इंस्टाग्राम पर उनके विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट की और ‘दो थप्पड़ में जमीन पर सुला देंगे’ जैसी धमकी दी। पोस्ट प्रसारित होने के बाद कई लोगों ने उन्हें फोन कर इसकी जानकारी दी।

पूर्व उपसभापति ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि रजत चौधरी उनके बारे में जातिसूचक शब्दों और हिंदू धर्म के अपमान से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं। इसके अलावा फोन पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।