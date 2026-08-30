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गोरखपुर में दो बड़ी क्रेन ने सीधा किया एथेनॉल भरा टैंकर, 24 घंटे बाद लखनऊ हाईवे की एक लेन खुली

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:40 AM (IST)

गोरखपुर में कालेसर के पास एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने से लखनऊ हाईवे की एक लेन 24 घंटे तक बंद ...और पढ़ें

30 हजार लीटर एथेनॉल लदा टैंकर पलटने के बाद शुक्रवार शाम से बंद था आवागमन। जागरण

30 हजार लीटर एथेनॉल लदा टैंकर पलटने के बाद शुक्रवार शाम से बंद था आवागमन। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर में एथेनॉल टैंकर पलटने से हाईवे बंद हुआ।

  2. दो बड़ी क्रेनों ने 24 घंटे बाद टैंकर सीधा किया।

  3. आग के खतरे से आसपास के घरों की बिजली काटी गई।

संवाद सूत्र,पिपरौली (गोरखपुर)। फोरलेन पर कालेसर के पास शुक्रवार दोपहर एथेनॉल लदा टैंकर पलटने के बाद लखनऊ हाईवे की एक लेन करीब 24 घंटे तक बंद रही। रिसाव की वजह से शाम करीब पांच बजे लखनऊ की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था।

शनिवार दोपहर करीब एक बजे 80-80 टन क्षमता की दो बड़ी क्रेन के सहारे टैंकर को सीधा कर सुरक्षित स्थान पर भेजे जाने के बाद शाम पांच बजे इस लेन पर आवागमन बहाल कर दिया गया।

गुवाहाटी से करीब 30 हजार लीटर एथेनॉल लेकर शाहजहांपुर जा रहा टैंकर शुक्रवार शाम बाघागाड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया था। टैंकर के ढक्कन से एथेनाल का रिसाव शुरू होने के बाद पुलिस और प्रशासन ने खतरे को देखते हुए तत्काल लखनऊ की ओर जाने वाली लेन पर आवागमन रोक दिया था।

वाहनों को दूसरी लेन से निकाला जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही गीडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, जीआइसीएल और एचपीसीएल की सेफ्टी टीम मौके पर पहुंच गई थी। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को गड्ढे से निकालकर सड़क पर तो ले आया गया, लेकिन उसे सीधा करने में हल्की क्षमता वाली क्रेन काम नहीं आई।

कार्यदायी संस्था जीआइसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर वेद प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि उनके पास 17 टन क्षमता की क्रेन है। टैंकर को सीधा करने के लिए दूसरी जगह से बड़ी क्षमता की क्रेन मंगाई गई। शनिवार को 80-80 टन क्षमता की दो क्रेन पहुंचीं। अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा किया गया और फिर उसे सुरक्षित गीडा भेज दिया गया।

एथेनॉल के रिसाव और आग की आशंका को देखते हुए घटनास्थल के पास एकला गांव के छह घरों की बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई थी। तेज प्रताप यादव, गंगा यादव, बुद्धिराम यादव, कन्हैया यादव, सुरेंद्र यादव और भोलेंद्र यादव के परिवारों को एहतियात बरतने को कहा गया। घरों में चूल्हा जलाने पर भी रोक लगा दी गई थी। जिसकी वजह से परिवार के लोगों को काफी परेशानी हुई।

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परिवार के लोगों ने अपने परिचितों के यहां से खाना मंगाया। घरों के आसपास पानी जमा होने से दुर्गंध और आंखों में जलन की शिकायत भी लोगों ने की। एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि टैंकर के हटते ही लखनऊ जाने वाली लेन पर आवागमन शुरू हो गया। हादसे के कारण की जांच कराई जा रही है।