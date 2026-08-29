गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा तो थम गई सांसें, पांच घंटे की मशक्कत के बाद हुआ सीधा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फोरलेन पर शुक्रवार दोपहर में एथेनाल से भरा टैंकर पलटा तो आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। हादसे के बाद टैंकर को सड़क किनारे गड्ढे से निकालकर सड़क पर तो पहुंचा दिया गया, लेकिन अब उसे सुरक्षित तरीके से सीधा करना बचाव टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके लिए दो बड़े क्रेन और मंगाए गए हैं। इससे पहले चार क्रेन की मदद से पांच घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को गड्ढे से बाहर निकाला गया।

टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण पूरे बचाव अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां और जीआइसीएल की एक गाड़ी समेत पांच वाहन तैनात हैं। फायरकर्मी लगातार टैंकर की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।