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गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर पलटा तो थम गई सांसें, पांच घंटे की मशक्कत के बाद हुआ सीधा

By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:51 AM (IST)

गोरखपुर में फोरलेन पर एथेनॉल से भरा टैंकर पलटने के बाद उसे गड्ढे से निकालने में पांच घंटे लगे। ज्वलनशील ...और पढ़ें

एथेनॉल से भरे टैंकर को चार क्रेन ने गड्ढे से निकाला। जागरण

एथेनॉल से भरे टैंकर को चार क्रेन ने गड्ढे से निकाला। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर में एथेनॉल से भरा टैंकर फोरलेन पर पलटा।

  2. चार क्रेनों की मदद से पांच घंटे में गड्ढे से निकाला गया।

  3. ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण बचाव में अत्यधिक सतर्कता बरती गई।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फोरलेन पर शुक्रवार दोपहर में एथेनाल से भरा टैंकर पलटा तो आसपास मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। हादसे के बाद टैंकर को सड़क किनारे गड्ढे से निकालकर सड़क पर तो पहुंचा दिया गया, लेकिन अब उसे सुरक्षित तरीके से सीधा करना बचाव टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। इसके लिए दो बड़े क्रेन और मंगाए गए हैं। इससे पहले चार क्रेन की मदद से पांच घंटे की मशक्कत के बाद टैंकर को गड्ढे से बाहर निकाला गया।

टैंकर में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण पूरे बचाव अभियान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां और जीआइसीएल की एक गाड़ी समेत पांच वाहन तैनात हैं। फायरकर्मी लगातार टैंकर की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

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हादसे के बाद टैंकर गड्ढे में पलट गया था। उसे निकालने के लिए चार क्रेन लगाए गए। काफी प्रयास के बाद टैंकर को सड़क तक खींच लिया गया। अब उसे दो बड़े क्रेन की मदद से सीधा किया गया। भारी मात्रा में एथेनाल होने के कारण यह प्रक्रिया बेहद सावधानी से की गई। पुलिस ने चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया।